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Ремонт

Ремонт дорог в Кишиневе: асфальт забивает носы и рты прохожих

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Как в столице ставят заплатки на дороги - страдают пешеходы и продавцы.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В Кишиневе, на Чеканах, работники коммунальных служб проводят ремонт дорожного покрытия — ставят асфальтные заплатки, о чем свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

Сколько бы руководство парка ни писало в мэрию, сколько бы ни было заявлений в прессе, – никакой реакции от столичных властей на проблемы автобусного парка нет
© Sputnik/ Очевидец
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На записи, опубликованной во вторник, видно, как близ кругового движения, на проспекте Мирча чел Бэтрын коммунальщики, вооружившись аппаратами для выдувания пыли, чистят углубления в асфальте. Под давлением воздуха пыль и асфальтная крошка поднимаются вверх и летят на прохожих, в том числе и на детей, а также на товар расположившихся неподалеку торговцев.

Созданный таким образом хаос стал поводом для возмущения пользователя соцсетей, который снимал происходящее на мобильный телефон. Прохожие, которых он опросил во время съемки, также были вне себя от злости на коммунальщиков. По мнению граждан, эти работы нужно проводить ночью.

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Теги:
асфальт, ремонт, дороги, Кишинев, Общество
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