Ремонт дорог в Кишиневе парализовал столицу: транспорт стоит в пробках

Ямочный ремонт, или как в Кишиневе наспех латают ухабы на дорогах: город встал в пробках, жители столицы нервничают, а полиция разводит руками.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Мэрия (примэрия) Кишинева начала ремонт дорог сразу во всех столичных секторах. Естественно, и без того затрудненное движение транспорта в часы пик буквально парализовало город. Пробки в среду утром везде.

"Мэрия Кишинева уведомляет, что в среду, 4 апреля, на некоторых улицах будет приостановлено движение транспорта в связи с ремонтом и восстановлением дорожной инфраструктуры", — сообщили в столичной администрации.

Согласно данным мэрии, ремонтные работы проводятся в центре на улицах Измаильская, Чуфля и на виадуке Центр-Ботаника. В столичном секторе Ботаника частично перекрыты бульвар Дачия и улица Друмул Бэчойулуй. На Буюканах ремонт на улице Каля Ешилор, на Чеканах — на улицах Мештерул Маноле, а на Рышкановке — на улицах Каля Мошилор и Дойна. Дополнительную информацию можно получить здесь.

Перед тем как сесть за руль, стоит заранее спланировать маршрут.