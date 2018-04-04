Суд приговорил Кирилла Лучинского к 5 с половиной годам тюрьмы

Помимо тюремного срока суд обязал Кирилла Лучинского выплатить штраф и лишил его права занимать определенные должности в течение четырех лет.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Суд огласил вердикт по делу экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского, приговорив его к пяти с половиной годам тюрьмы.

"Кирилл Лучинский приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы полузакрытого типа", — заявила в среду на заседании инстанции судья Елена Кожокарь.

Кроме того, суд обязал Лучинского выплатить штраф в размере 27 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности в течение четырех лет.

Прокуроры настаивали на конфискации суммы в 23 тысячи евро — денег, изъятых в ходе обысков, а также ½ доли недвижимости обвиняемого (речь идет о двух земельных участках и доме в Кишиневе).

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Бывшего парламентария задержали в конце мая 2017 года. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков. Кроме того, по данным следствия, Лучинский не указал в декларации о доходах факт владения компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.