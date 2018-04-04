Пасхальные ярмарки: где купить куличи и украшения, если на рынках – давка

На базарах яблоку негде упасть: перед пасхальными праздниками все спешат закупить продукты подешевле. Названы альтернативные торговые точки, где можно приобрести необходимое.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдова вовсю готовится к Пасхе. Во всех населенных пунктах страны прошли субботники, но уборка к праздникам все еще продолжается.

Пасхальный Кишинев

Хозяйки вовсю запасаются продуктами, а прилавки рынков, магазинов и торговых центров ломятся от пасхальной продукции. На базарах — яблоку негде упасть — перед праздниками все спешат закупить товаров подешевле. Чтобы разгрузить торговые точки, местные органы власти решили организовать праздничные ярмарки.

С 4 по 7 апреля в Кишиневе открыты традиционный пасхальные ярмарки. Самая крупная из них расположится в сквере Кафедрального (вход с улицы А. Пушкина). Купить там можно самые разные товары к Пасхе — куличи, сладости, а также непродовольственные товары.

Также специализированные ярмарки появятся во всех столичных секторах.

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© Sputnik / Nicu Goncear Пасха, люди

Ранее исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду сообщила, что в этом году столичная администрация не собирается устанавливать пасхальные декорации в городе. Предложенные варианты, как отметила чиновница, оказались слишком дорогими. В предыдущие годы у Кафедрального собора администрация во главе с прежним мэром Дорином Киртоакэ устанавливала инсталляции в виде пасхальных яиц, кроликов, ангелов и других элементов праздничного антуража.

Оргеевское изобилие

До 15 апреля работает и традиционная пасхальная ярмарка в Оргееве. Праздничный базар разбит на центральной площади Василия Лупу. Здесь можно найти продовольственные товары — куличи, крашеные яйца, декоративные пасхальные сувениры и композиции, цветы, керамические изделия и другую атрибутику для праздника.

© Photo: пресс-служба мэрии Оргеева Пасхальная ярмарка в Оргееве

Помимо зоны для покупок на ярмарке есть и место для развлечений. Ярмарка открыта в рабочие дни с 12.00 до 20.00, а в выходные — с 10.00 до 21.00.