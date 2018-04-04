Пасхальные ярмарки: где купить куличи и украшения, если на рынках – давка

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Молдова вовсю готовится к Пасхе. Во всех населенных пунктах страны прошли субботники, но уборка к праздникам все еще продолжается.
Пасхальный Кишинев
С 4 по 7 апреля в Кишиневе открыты традиционный пасхальные ярмарки. Самая крупная из них расположится в сквере Кафедрального (вход с улицы А. Пушкина). Купить там можно самые разные товары к Пасхе — куличи, сладости, а также непродовольственные товары.
Также специализированные ярмарки появятся во всех столичных секторах.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Ранее исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду сообщила, что в этом году столичная администрация не собирается устанавливать пасхальные декорации в городе. Предложенные варианты, как отметила чиновница, оказались слишком дорогими. В предыдущие годы у Кафедрального собора администрация во главе с прежним мэром Дорином Киртоакэ устанавливала инсталляции в виде пасхальных яиц, кроликов, ангелов и других элементов праздничного антуража.
Оргеевское изобилие
До 15 апреля работает и традиционная пасхальная ярмарка в Оргееве. Праздничный базар разбит на центральной площади Василия Лупу. Здесь можно найти продовольственные товары — куличи, крашеные яйца, декоративные пасхальные сувениры и композиции, цветы, керамические изделия и другую атрибутику для праздника.
Помимо зоны для покупок на ярмарке есть и место для развлечений. Ярмарка открыта в рабочие дни с 12.00 до 20.00, а в выходные — с 10.00 до 21.00.