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Катастрофа мирового масштаба: к 2050 году треть жителей Молдовы будет стариками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. С чем связаны неутешительные демографические прогнозы?

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове сложилась чрезвычайная демографическая ситуация, заявила Sputnik вице-директор Национального института экономических исследований Академии наук страны Ольга Гагауз.

Когда статистика не в нашу пользу

По мнению специалиста, маловероятно, что в ближайшие годы удастся остановить спад численности населения. Молдова является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. По данным на 2016 год, этот уровень составил шесть детей на пять женщин. Гагауз отметила, что согласно теории, нормальная демографическая ситуация складывается тогда, когда каждые десять женщин рожают 21 ребенка, при условии, что отсутствует миграция, но для современной Молдовы такие условия пока нереальны.

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"Даже если мы скажем, что каждая женщина должна рожать троих детей, все равно вряд ли можно сейчас влиять на репродуктивные установки населения. Молодежь откладывает создание семьи, рождение детей, так как не может найти высокооплачиваемую работу или работу по специальности", — пояснила собеседница.

Регистрация детей-тройняшек в Калининградском Доме счастья
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Демографический прогноз для Молдовы – пессимистичный

Неутешительные прогнозы

Неутешительные прогнозы связаны не только с низкой рождаемостью, но и с высокой миграцией. По словам Гагауз, ежегодно около 1% населения Молдовы покидает страну, что является крайне тревожным показателем. Кроме того, к 2050 году доля глубоко пожилых людей в структуре населения составит 30%. В 2016 году этот показатель держался на отметке в 17,2%.

"Для благосостояния страны важно не только количество населения, но и его качество. Только высокообразованное, здоровое и трудоспособное население способно влиять на технологический прогресс и развитие страны", — заявила Гагауз.

По данным демографов, впервые превышение показателя смертности над рождаемостью в Молдове зафиксировали в 1999 году. С тех пор негативная тенденция не прекращается.

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Теги:
старение насселения, демографический процесс, прогнозы, население, Ольга Гагауз, Молдова
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