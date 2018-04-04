В Кишиневе перед Пасхой начали проверять церкви: что удивило пожарных

Пожарные начали проводить инструктаж священнослужителей - на чем они акцентируют внимание перед пасхальными праздниками?

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik, Дарья Чернега. До Пасхального Воскресения сотрудникам столичной службы по чрезвычайным ситуациям надо проверить 170 церквей Кишинева. Первый визит спасатели нанесли в монастырь Святого Теодора Тириона в центре столицы. Специалисты проверили наличие противопожарного оборудования, напомнили о том, что эвакуационные выходы во время ночной службы должны быть открыты.

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"Мы также осмотрели местность вокруг храма. Нас интересует, открыт ли к нему доступ спецтехники. Такие проверки мы проводим ежегодно перед началом больших религиозных праздников. Мы посещаем не только церкви, но и здания, в которых собираются представители других конфессий, где есть большое скопление людей", — отметил замначальника кишиневской службы по ЧС Ливиу Мырзенко.

Монастырь Святого Теодора Тириона в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 3 © Sputnik / Nicu Goncear Монастырь Святого Теодора Тириона в Кишиневе

Служители монастыря Святого Теодора Тириона, в свою очередь, отметили, что в Пасхальную ночь в храме будет находиться послушник, ответственный за соблюдение правил противопожарной безопасности. Более того, зажигать свечи разрешат только при входе в церковь.

А у самого главного православного храма страны — столичного Собора Рождества Христова в Пасхальную ночь будет дежурить пожарный расчет.