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Церковь Святого Николая в Кишиневе

В Кишиневе перед Пасхой начали проверять церкви: что удивило пожарных

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Пожарные начали проводить инструктаж священнослужителей - на чем они акцентируют внимание перед пасхальными праздниками?

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik, Дарья Чернега. До Пасхального Воскресения сотрудникам столичной службы по чрезвычайным ситуациям надо проверить 170 церквей Кишинева. Первый визит спасатели нанесли в монастырь Святого Теодора Тириона в центре столицы. Специалисты проверили наличие противопожарного оборудования, напомнили о том, что эвакуационные выходы во время ночной службы должны быть открыты.

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"Мы также осмотрели местность вокруг храма. Нас интересует, открыт ли к нему доступ спецтехники. Такие проверки мы проводим ежегодно перед началом больших религиозных праздников. Мы посещаем не только церкви, но и здания, в которых собираются представители других конфессий, где есть большое скопление людей", — отметил замначальника кишиневской службы по ЧС Ливиу Мырзенко.

  • Монастырь Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    Монастырь Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    Проверки на пожаробезопасность в монастыре Святого Теодора Тириона в Кишиневе
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Монастырь Святого Теодора Тириона в Кишиневе

Служители монастыря Святого Теодора Тириона, в свою очередь, отметили, что в Пасхальную ночь в храме будет находиться послушник, ответственный за соблюдение правил противопожарной безопасности. Более того, зажигать свечи разрешат только при входе в церковь.

А у самого главного православного храма страны — столичного Собора Рождества Христова в Пасхальную ночь будет дежурить пожарный расчет.

 

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Теги:
пасхальные праздники, спасатели, безопасность, проверки, Ливиу Мырзенко, Молдова, Кишинев
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