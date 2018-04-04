Стало известно, у кого в Молдове вырастут зарплаты

Деньги, необходимые для повышения зарплат, нашлись в фонде обязательного медицинского страхования на 2018 год.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Власти Молдовы повышают зарплаты некоторым категориям бюджетников. В частности, члены правительства на очередном заседании в среду приняли решение проиндексировать заработную плату сотрудникам государственных медико-санитарных учреждений.

"Начиная с 1 апреля 2018 года, предлагается индексация на 4,1% зарплат сотрудников указанных учреждений, учитывая макроэкономический прогноз, представленный Минэкономики", — сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь.

Повышение коснется как врачей и медсестер, так и административного персонала. На эти цели потребуются 110,2 миллиона леев, которые выделят из фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год.

Если раньше средняя зарплата одного врача в республиканской больнице Молдовы составляла семь тысяч 129,6 лея, то с 1 апреля она будет приравниваться семи тысячам 421,5 лея, а получка медика в районной больнице в среднем достигнет шести тысяч 520 леев вместо шести тысяч 263,2 лея. Младший медперсонал в республиканских больницах с учетом этой надбавки будет получать в среднем пять тысяч 600 леев, а в районных медучреждениях — четыре тысячи 604,6 лея.

Удержит ли повышение зарплаты врачей в Молдове>>>

Как пояснили в Минздраве, индексация должна помочь обеспечить систему необходимым персоналом, прибавить мотивацию, поддержать молодых специалистов и опытный персонал, что, в свою очередь будет способствовать повышению качества медицинской помощи.