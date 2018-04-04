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Власти Молдовы ждут наплыва иностранцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Правительство Молдовы решило облегчить оформление виз для граждан почти полусотни государств.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Власти Молдовы приняли решение упростить процедуру получения молдавской визы для граждан 48 государств. Соответствующие решение принято на очередном заседании правительства в среду.

Город Кишинев. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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До этого момента список стран, жителям которых требовалось специальное приглашение для получения молдавской визы, состоял из 85 государств. МВД предложило сократить его до 37, то есть оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском. Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Как отмечают авторы законодательных поправок, сокращение данного списка позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз. Согласно тексту документа, туристы и инвесторы, которые хотят приехать в Молдову, сэкономят время и деньги при получении визы в нашу республику.

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"Если мы хотим продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность республики, то необходимо открыть нашу страну для тех, кто хочет ее посетить", — заявил на заседании кабмина премьер Молдовы Павел Филип.

Он отметил, что принятое решение — только первый этап, а процесс дебюрократизации продолжится.

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Теги:
упрощение процедуры, визы, правительство, Павел Филип, Молдова
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