Власти Молдовы ждут наплыва иностранцев

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Власти Молдовы приняли решение упростить процедуру получения молдавской визы для граждан 48 государств. Соответствующие решение принято на очередном заседании правительства в среду.

© Sputnik / Miroslav Rotari На заработки в Молдову: власти страны предлагают иностранцам работу

До этого момента список стран, жителям которых требовалось специальное приглашение для получения молдавской визы, состоял из 85 государств. МВД предложило сократить его до 37, то есть оставить только страны с повышенной террористической угрозой и миграционным риском. Ограничения будут распространяться только на государства Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной Африки, такие как Афганистан, Бангладеш, Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Египет, Северная Корея, Эритрея, Гана, Ирак, Тунис, Сирия и др.

Как отмечают авторы законодательных поправок, сокращение данного списка позволит трудовым мигрантам и инвесторам облегчить процедуру получения молдавских виз. Согласно тексту документа, туристы и инвесторы, которые хотят приехать в Молдову, сэкономят время и деньги при получении визы в нашу республику.

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"Если мы хотим продвигать инвестиционную и туристическую привлекательность республики, то необходимо открыть нашу страну для тех, кто хочет ее посетить", — заявил на заседании кабмина премьер Молдовы Павел Филип.

Он отметил, что принятое решение — только первый этап, а процесс дебюрократизации продолжится.

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