Тотальная мобилизация молдавской полиции: что случилось в стране

КИШИНЕВ, 5 апр — Spuntik. Министерство внутренних дел Молдовы намерено задействовать достаточные силы для обеспечения общественного порядка в период пасхальных праздников, сообщил в четверг на брифинге глава МВД республики Александр Жиздан.

"Мы задействуем достаточные силы для обеспечения спокойствия и общественного порядка в период пасхальных праздников — более шести тысяч сотрудников правоохранительных органов. В случае необходимости мы увеличим число работников", — сказал министр.

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Он напомнил, что ранее была запущена единая служба помощи 112.

"В кризисной ситуации люди могут и должны звонить по этому номеру — 112", — добавил Жиздан.

Тысячи патрульных на дорогах страны

Как рассказал глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александру Пынзарь, в 1300 церквях в пасхальные праздники будут находиться свыше двух тысяч 600 сотрудников правоохранительных органов.

"На более чем тысячи 300 кладбищах страны будут дежурить порядка двух тысяч 400 полицейских. На трассах Республики Молдова будет удвоено число патрульных", — сказал Пынзарь.

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Рекомендации полиции

По словам Пынзаря, благодатный огонь, согласно программе, доставят в Молдову в субботу, в 19.00.

"Самолет приземлится в Международном аэропорту Кишинева. После чего, сопровождаемый двумя спецмашинами и десятками патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставят в Кафедральный собор Кишинева, где будут дежурить порядка ста сотрудников полиции и карабинеров", — отметил Пынзарь.

Он отметил, что у Кафедрального собора будет достаточно много людей.

"Поэтому призываю граждан не приезжать на частных машинах, а воспользоваться общественным транспортом. Если вы все-таки решили приехать на своем автомобиле, то припаркуйте его на ближайших улицах, а именно — на улицах Митрополита Бонулеску-Бодони, Пушкина, пересечении этих улиц, а также в сквере театра оперы и балета", — сказал Пынзарь.

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Транспорт в Кишиневе будет ездить дольше

В мэрии Кишинева сообщили, что в ночь на воскресенье работу общественного транспорта в столице организуют согласно специальной программе.

Таким образом, троллейбусы будут ездить на час дольше, то есть до 00.00, а маршрутки — даже после полуночи, но в зависимости от количества пассажиров.

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В пасхальные праздники, а именно 8 и 9 апреля, мэрия планирует увеличить число троллейбусов №10, 26 и 28.