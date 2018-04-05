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Благодатный огонь в Кишиневе

Пасха-2018: когда в Молдову доставят Благодатный огонь

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (47)
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Каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит чудо - схождение Благодатного огня: когда святыню доставят в Молдову.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Делегация Митрополии Молдовы, которую возглавил митрополит Владимир, доставит в субботу, 7 апреля, Благодатный огонь.

Схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня. В этом году Светлое Воскресение Христово верующие будут праздновать 8 апреля.

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"Стало традицией, чтобы иерархи православной церкви Молдовы в Страстную неделю отправлялись на Святую Землю, чтобы привезти оттуда Благодатный огонь", — заявил ранее митрополит Владимир, отметив, что состав делегации не изменился в сравнении с прошлым годом. В нее помимо митрополита вошли еще четыре священнослужителя.

Подготовка к празднованию православной Пасхи
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В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы "умыться" его благодатным светом и получить Божье благословение. Величайшее чудо с волнением ожидают не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий.

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Из Иерусалима в Молдову святыню доставят на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Как заявил глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь, запланировано, что благодатный огонь привезут в Молдову в субботу, в 19.00. По его словам, из аэропорта, сопровождаемый двумя спецмашинами и десятками патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставят в Кафедральный собор Кишинева.

Христианские православные молящиеся зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
© AFP 2018/ Ahmad Gharabli
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Как отметил Пынзарь, для обеспечения общественного порядка у здания собора будут дежурить порядка ста сотрудников полиции и карабинеров.

"Поэтому призываю граждан не приезжать на частных машинах, а воспользоваться общественным транспортом. Если вы все-таки решили приехать на своем автомобиле, то припаркуйте его на ближайших улицах, а именно — на улицах Митрополита Бонулеску-Бодони, Пушкина, пересечении этих улиц, а также в сквере театра оперы и балета", — сказал Пынзарь.

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На протяжении многих сотен лет люди стараются понять, откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это — настоящее чудо, Божий дар людям. Ученые с таким утверждением не согласны и пытаются найти объяснение данному феномену с научной точки зрения.

Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (47)

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Теги:
Пасха-2018, Благодатный огонь, пасха, Александр Пынзарь, Митрополит Владимир, Иерусалим, Молдова, Кишинев, Религия
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