Кишинев весенний: лечь на асфальт и красить бордюр

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове принято красить бордюры преимущественно лишь один раз в год — перед Пасхой. Так что коммунальщикам есть, чем заняться в ближайшие дни.
Правда, их работу осложняют нерадивые автомобилисты, совершенно несуразным образом паркующие своих железных коней.
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Вот и приходится работнику клининг-менеджмента не просто вставать на колени, а буквально ложиться на землю, чтобы дотянуться кистью с краской до заветного куска поребрика.
Фотофакт запечатлен в Кишиневе.