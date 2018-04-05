Кишинев весенний: лечь на асфальт и красить бордюр

Работникам коммунального хозяйства приходиться пускаться на различные ухищрения, только чтобы хорошо сделать свою работу.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Молдове принято красить бордюры преимущественно лишь один раз в год — перед Пасхой. Так что коммунальщикам есть, чем заняться в ближайшие дни.

Правда, их работу осложняют нерадивые автомобилисты, совершенно несуразным образом паркующие своих железных коней.

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Вот и приходится работнику клининг-менеджмента не просто вставать на колени, а буквально ложиться на землю, чтобы дотянуться кистью с краской до заветного куска поребрика.

Фотофакт запечатлен в Кишиневе.