Еврокомиссия указала Молдове на главную проблему

В новом отчете Европейской комиссии Молдове дали ряд важных рекомендаций, которые касаются, в частности, борьбы с коррупцией.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Еврокомиссия в своем заявлении настоятельно рекомендовала Молдове продолжить бороться с коррупцией на высоком уровне. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете о выполнении Молдовой обязательств, взятых на себя для внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, пишет РИА Новости.

В отчете подчеркивается, что "коррупция, включая коррупцию на высоком уровне, по-прежнему распространена", а уровень независимости правосудия, как и национальные органы по борьбе с коррупцией "нуждаются в существенном улучшении".

Вместе с тем, Еврокомиссия подчеркивает, что Молдова смогла стабилизировать свою экономическую ситуацию. При постоянной, но сопряженной с рядом условий, поддержке Евросоюза и других международных партнеров, страна продвинулась вперед в реализации некоторых реформ, включая укрепление зоны свободной торговли с ЕС.

"Вместе с тем, по-прежнему, необходимы дополнительные усилия для разрешения проблемы коррупции на высоком уровне", — говорится в тексте отчета.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, чьи слова цитируются в релизе ЕК, отметила, что совместная работа ЕС и Молдовы направлена на укрепление экономических связей, повышение объемов торговли, укрепление демократии в стране. Она также отметила некоторые успехи в процессе проведения реформ, но подчеркнула необходимость не только борьбы с коррупцией, но и реформирования судебной системы.

"Чтобы в полной мере воспользоваться плодами нашего соглашения об ассоциации, Молдова должна без промедления продолжить реформы", — добавил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан.