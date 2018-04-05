Мука килограммами, яйца десятками - как готовятся к Пасхе в селах Молдовы

По традиции все хлопоты на кухне начинаются в Чистый четверг - еще до рассвета хозяйки замешивают тесто для куличей.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik, Дарья Чернега. В Чистый четверг в молдавских селах во всю силу кипит работа — люди убирают не только во дворах и в собственных домах, но и на проселочных улицах: белят бордюры, вскапывают клумбы, подметают проезжую часть. После затяжной зимы все должно выглядеть идеально. Сельчане даже успевают привести в порядок огороды.

"Мы так и детей своих приучаем, чтобы чистота везде была. Как говорит мой муж, даже если у ворот стоять, видно какой хозяин в доме живет", — рассказала жительница села Вэзиень Мария Курник.

© Sputnik / Nicu Goncear В Чистый четверг в молдавских селах во всю силу кипит работа - люди убирают даже на проселочных улицах

У молдавских женщин душа болит еще об одном важном деле. В Чистый четверг, еще до рассвета, они замешивают тесто для пасхальной выпечки. Молдавские хозяйки готовят несколько видов сдобного угощения: козонак (кулич), творожную паску, рулеты со сладкой начинкой и плетеные калачи. Жительница Вазиен Ефимия Истрати рассказала, что старается не прерывать традицию, которой ее научили родители.

"Для нас Пасха в детстве была самым большим праздником. Мы, дети, в Чистый четверг работали во дворе, а мама была занята с тестом. Во дворе стоял такой приятный аромат, что нам казалось, будто мы возносимся к небесам", — поделилась воспоминаниями Истрати.

Молдавские хозяйки готовят сдобное угощение к Пасхе © Sputnik / Nicu Goncear

Пасхальная выпечка © Sputnik / Nicu Goncear

Пасхальный стол 1 / 3 © Sputnik / Nicu Goncear Молдавские хозяйки готовят сдобное угощение к Пасхе

Представительницы старшего поколения все кулинарные рецепты и пропорции помнят наизусть. Ингредиенты для выпечки исчисляются килограммами. Тесто на четыре килограмма муки для жительниц села Вэзиень — вполне привычное дело. Они объясняют, что в воскресенье в доме соберется вся родня — дети, внуки, нанаши (посаженые родители). Всех надо будет угостить сладкой выпечкой и крашеными яйцами. Их в некоторых селах красят только в красный цвет.