Где откроют временные пункты пропуска через границы Приднестровья в Пасху

В дни пасхальных праздников таможня Приднестровья будет работать по новому режиму, а к действующим пунктам пропуска откроются еще и временные КПП по нескольким направлениям.

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в дни пасхальных праздников введут упрощенный таможенный контроль. Такое распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Ввести упрощенный порядок пересечения границы Приднестровья в дни пасхальных праздников и проведения дня поминовения усопших в период с 6 по 10 апреля 2018 года и с 13 по 17 апреля 2018 года", — говорится в документе.

© Photo: Таможенная служба Молдовы Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы

Упрощенный контроль действует для пересекающих границу лиц с приднестровским, молдавским, украинским или российским гражданством. Речь идет о проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и соответствия их принадлежности.

В дополнение также откроют временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в упрощенном порядке. Они появятся на следующих направлениях: Вада-Турково – Шершенцы, Валя-Адынкэ – Загнитков, Плоть – Крутые, Виноградное – Новые Буторы, Грушка – Немировка, Красный Октябрь – Вертюжаны, Рашково – Вадул-Рашково, Цыбулевка – Цехановка, Тея – Калфа.

Соответствующие ведомства должны разработать и порядок упрощенного перемещения в период пасхальных праздников автомобилей из Российской Федерации, Республики Молдова и Украины, прибывающих в Приднестровье на срок, не превышающий период действия облегченного режима пересечения.