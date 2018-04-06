Мемориал "Вечность": в Молдове умеют строить, но не везде

Николай Костыркин, Sputnik Молдова
Случайный повод для сравнения двух культурных зон Кишинева подвел к выводу о том, что в Молдове строить умеют до сих пор.
Именно не умели, а умеют, когда приглашают совестливых специалистов, подбирают достойный материал, не воруют из бюджета проекта и не подгоняют по срокам к какой-нибудь официальной дате.
Мемориалы ВОВ в Молдове: разбитые плиты нашей памяти >>>
Так это было или нет с Привокзальной площадью, но результат говорит сам за себя. Хороший камень, грамотно уложенный и хорошее инженерное решение сделали свое дело.
Подробности — на видеозаписи.
Как я и обещал, вот кадры мемориала "Вечность", снятые недавно корреспондентами Sputnik.
Сегодня же, спустя 12 лет с момента реконструкции, ситуация еще больше ухудшилась. Об этом заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Вот лишь несколько примеров того, во что превратились элементы главного мемориала нашей страны:
Тротуарная плитка больше не держится ни на чем, ее можно спокойно выковырять и унести. А так благодаря ей посетители мемориала могут в любой момент подвернуть ноги.
1. На Аллее Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Молдавии уже давно нет одной плиты — с именем Героя Советского Союза, уроженца Кишинева, батальонного комиссара Анатолия Соколова. Карельский гранит рухнул и разбился на куски. А все потому, что плиты с именами героев установлены практически без всяких креплений и держатся лишь под тяжестью собственного веса. Любая из них может рухнуть каждую следующую секунду!
2. Та же Аллея Героев — облицовочная плитка стелы с изображением Звезды Героя Советского Союза облетает целыми кусками, рискуя нанести травмы гуляющим здесь детям. Доступ к аллее сегодня закрыт.
3. Караульное помещение, в котором ранее располагалась Рота Почетного караула, осуществлявшая службу у Вечного огня, разрушается на глазах. Протекает крыша, сел фундамент, деформирована парадная лестница, оконные проемы, стены покрылись трещинами.
"Внутри здания облетела гранитная облицовка, стены покрыты плесенью. К слову сказать, почетного караула у Поста № 1 больше не существует. Одним из последних указов экс-министр обороны Шалару отменил эту воинскую почесть павшим героям", — отмечает Петрович.
4. Территория воинского кладбища сегодня также оказалась под угрозой, так как верхняя часть мемориального комплекса юридически принадлежит мэрии Кишинева, а именно Центральному православному (Армянскому) кладбищу.
"Вдоль рядов солдатских захоронений сегодня продолжают хоронить заслуженных граждан нашей страны, абсолютно не считаясь с концепцией и общечеловеческим пониманием данного военно-исторического объекта. Вскоре рядом со строгими рядами воинских захоронений будут громоздиться горы свежих венков, столики, оградки", — уверен Петрович.