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В Кишиневе отметили

Мемориал "Вечность": в Молдове умеют строить, но не везде

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (213)
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Состояние мемориала воинской славы "Вечность" предполагает срочную капитальную реконструкцию.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Случайный повод для сравнения двух культурных зон Кишинева подвел к выводу о том, что в Молдове строить умеют до сих пор.

Именно не умели, а умеют, когда приглашают совестливых специалистов, подбирают достойный материал, не воруют из бюджета проекта и не подгоняют по срокам к какой-нибудь официальной дате.

Мемориалы ВОВ в Молдове: разбитые плиты нашей памяти >>>

Так это было или нет с Привокзальной площадью, но результат говорит сам за себя. Хороший камень, грамотно уложенный и хорошее инженерное решение сделали свое дело.

Подробности — на видеозаписи.

Как я и обещал, вот кадры мемориала "Вечность", снятые недавно корреспондентами Sputnik.

Сегодня же, спустя 12 лет с момента реконструкции, ситуация еще больше ухудшилась. Об этом заявил руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Вот лишь несколько примеров того, во что превратились элементы главного мемориала нашей страны:

Тротуарная плитка больше не держится ни на чем, ее можно спокойно выковырять и унести. А так благодаря ей посетители мемориала могут в любой момент подвернуть ноги.

В Кишиневе отметили 23 февраля
© Sputnik. Vladimir Polusatov
Цветы к Вечному огню на кишиневском мемориале в честь 23 февраля

1. На Аллее Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Молдавии уже давно нет одной плиты — с именем Героя Советского Союза, уроженца Кишинева, батальонного комиссара Анатолия Соколова. Карельский гранит рухнул и разбился на куски. А все потому, что плиты с именами героев установлены практически без всяких креплений и держатся лишь под тяжестью собственного веса. Любая из них может рухнуть каждую следующую секунду!

2. Та же Аллея Героев — облицовочная плитка стелы с изображением Звезды Героя Советского Союза облетает целыми кусками, рискуя нанести травмы гуляющим здесь детям. Доступ к аллее сегодня закрыт.

3. Караульное помещение, в котором ранее располагалась Рота Почетного караула, осуществлявшая службу у Вечного огня, разрушается на глазах. Протекает крыша, сел фундамент, деформирована парадная лестница, оконные проемы, стены покрылись трещинами.

"Внутри здания облетела гранитная облицовка, стены покрыты плесенью. К слову сказать, почетного караула у Поста № 1 больше не существует. Одним из последних указов экс-министр обороны Шалару отменил эту воинскую почесть павшим героям", — отмечает Петрович.

4. Территория воинского кладбища сегодня также оказалась под угрозой, так как верхняя часть мемориального комплекса юридически принадлежит мэрии Кишинева, а именно Центральному православному (Армянскому) кладбищу.

"Вдоль рядов солдатских захоронений сегодня продолжают хоронить заслуженных граждан нашей страны, абсолютно не считаясь с концепцией и общечеловеческим пониманием данного военно-исторического объекта. Вскоре рядом со строгими рядами воинских захоронений будут громоздиться горы свежих венков, столики, оградки", — уверен Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (213)

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Теги:
реконструкция, мемориал "Вечность", Национальный Координационный Комитет "Победа", Алексей Петрович, Кишинев
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