Ура, каникулы: до какого числа будут отдыхать молдавские школьники

Пасхальные каникулы: молдавские школьники и лицеисты с нетерпением ждут праздников и заслуженного отдыха.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Последний день перед каникулами: молдавские школьники будут отдыхать на пасхальные праздники десять дней.

Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017-2018 годы, пасхальные каникулы молдавских школьников запланированы на 7-16 апреля.

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Когда следующие каникулы?

На летний отдых школьники уходят по-разному. Так, для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся с 1 июня 2018 года, которые продлятся до 31 августа. А для выпускников IX и XII классов учебный год заканчивается 25 мая.

Экзамены не за горами

По ранее утвержденному плану, итоговое тестирование учащихся IV классов проводится с 03 — 22 мая. Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки: для учащихся IX класса (гимназия) — с 4 по 14 июня; XII класса (лицей) — с 5 по 22 июня.

Что касается экзаменов на степень бакалавра для выпускников 12 классов, то, как и прежде, им придется проходить тестирование в классах, где ведется видеонаблюдение.

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Подробно о том, что ждет лицеистов на экзаменах БАК-2018, можно ознакомиться здесь.