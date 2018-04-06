Ура, каникулы: до какого числа будут отдыхать молдавские школьники

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Последний день перед каникулами: молдавские школьники будут отдыхать на пасхальные праздники десять дней.
Согласно учебным планам для начального, гимназического и лицейского образования на 2017-2018 годы, пасхальные каникулы молдавских школьников запланированы на 7-16 апреля.
Когда следующие каникулы?
На летний отдых школьники уходят по-разному. Так, для учащихся I-VIII и X-XI классов летние каникулы начнутся с 1 июня 2018 года, которые продлятся до 31 августа. А для выпускников IX и XII классов учебный год заканчивается 25 мая.
Экзамены не за горами
По ранее утвержденному плану, итоговое тестирование учащихся IV классов проводится с 03 — 22 мая. Выпускные экзамены проводятся в следующие сроки: для учащихся IX класса (гимназия) — с 4 по 14 июня; XII класса (лицей) — с 5 по 22 июня.
Что касается экзаменов на степень бакалавра для выпускников 12 классов, то, как и прежде, им придется проходить тестирование в классах, где ведется видеонаблюдение.
Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК>>>
Подробно о том, что ждет лицеистов на экзаменах БАК-2018, можно ознакомиться здесь.