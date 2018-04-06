Путь в бездну: как долго простоит кишиневский виадук и другие мосты

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Для многих городов дальнего и ближнего зарубежья мосты, соединяющие разные части города, становятся в буквальном смысле визитными карточками. Тысячи туристов ежегодно любуются видами мостов Санкт-Петербурга, наблюдают за их разводом. Сотни киевлян любуются с Владимирской горки на пейзажи Днепра с его неповторимыми мостами. Десятки тысяч москвичей и туристов назначают свидания на Большом каменном мосту.

В случае с Кишиневом и его главными транспортными артериями ситуация, мягко говоря, диаметрально противоположная. В соцсетях не раз появлялись фотографии кишиневских мостов и одного из главных символов молдавской столицы — виадука, соединяющего районы Ботаника и Центр. Надо сказать, изображения удручающие. Сошедшие снега наглядно продемонстрировали, что на отдельных участках кишиневских мостов просто можно провалиться в бездну, так как пешеходные зоны этих инженерных коммуникаций либо покосились в низину, либо асфальт и вовсе отсутствует в некоторых местах.

Есть ли опасность обрушения

В комментарии для Sputnik Молдова архитектор Алла Кириченко, проектировавшая микрорайон Ботаника, рассказала, что виадук появился благодаря ее задумке. Учитывая изношенное состояние моста, специалист говорит о необходимости формирования экспертной комиссии. Однако один весьма настораживающий фактор все же есть.

"Я проектировала трассу, которая соединила Ботанику с Центром. Первоначально, на месте виадука должна была быть насыпь, но от этой идеи отказались, так как на этом участке была высока опасность оползней. Учитывая этот фактор, необходимо срочно провести экспертизу технического состояния виадука, после которой нужно принять решение: закрыть или нет автомобильное движение на этом участке", — сообщила Кириченко.

Возможные неприятности для VIP-персон

Свою оценку нынешнему состоянию кишиневского виадука в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова дал бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.

"Конечно, срочная экспертиза виадука необходима. Но даже сейчас можно сказать о том, что его состояние, равно, как и других мостов Кишинева — ужасающее. За этими коммуникациями несколько десятилетий никто не следит. Не выполняется такой контроль и сегодня, несмотря на то, что зона под виадуком —очень сложный геологический участок. Там прямо под колоннами моста протекает речушка, поэтому велика опасность оползней", — подчеркнул Лупашку.

По словам специалиста, знаменитый виадук, учитывая его изношенное состояние, подвержен высокой сейсмической опасности. Архитектор отметил, что эта коммуникация закладывалась и строилась с запасом сейсмоустойчивости в 7,5 баллов по шкале Рихтера. Однако сегодня без экспертной оценки сложно спрогнозировать, землетрясение какой силы выдержит старый мост.

"Эта тема должна стать злободневным вопросом не только на оперативных заседаниях в примэрии Кишинева, но и быть пунктом повестки дня правительства республики. Ежедневно по виадуку проезжают тысячи автомобилей, сотни людей пересекают по пешеходным зонам этот мост. Десятки кортежей с лидерами и представителями других государств ежемесячно проносятся по этому мосту. Вряд ли VIP-персоны знают, какой опасности подвергают их молдавские коллеги — политики", — сообщил Лупашку.

Еще одной опасностью, по словам собеседника, являются проржавевшие участки арматуры в железобетонных опорах моста, которые подмываются грунтовыми водами и постепенно понижают инженерную прочность сооружения. Здесь, как говорится, никто не знает, "когда ударит гром".

В не менее печальном состоянии, по утверждениям архитектора, находится и мост, соединяющий Рышкановку с центром, с улицами Албишара и Григоре Виеру. В случае с этим объектом, равно, как и с мостом на улице Измаильской, а также с сооружением, соединяющим квартал Петриканы с Буюканами, ниже кондитерской фабрики, все более, чем печально.

Нам — не до эстетики, быть бы живу…

По словам собеседника, мосты несут не только стратегическую для города транспортную, логистическую составляющую, но и должны отвечать необходимым эстетическим функциям, подчеркивающим неповторимый облик города. Везде, и в странах Западной Европы, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве есть профильные организации, отвечающие за состояние мостов: техническое и эстетическое.

"Возьмите, к примеру, мосты некоторых крупных городов СНГ и, особенно, Европы. Там эти коммуникации становятся украшением города, на некоторых из них летом растут живые цветы, зимой их подсвечивают светодиодными лампочками. Нам же остается мечтать, чтобы хоть кто-то обратил внимание на техническое состояние данной коммуникации хотя бы во имя того, чтобы в какой-то момент не произошло трагедии", — подытожил эксперт.