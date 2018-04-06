Эксклюзив: Силвия Раду рассказала о разоблачениях коррупционных схем в Кишиневе

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Каждую неделю по результатам заседаний кишиневских муниципальных служб мэрия направляет в Национальный антикоррупционный центр новые материалы по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и о других нарушениях, сообщила в пятницу в эфире радиостудии Sputnik Молдова и.о. столичного градоначальника Силвия Раду.

© Photo: Primăria Municipiului Chişinău Силвия Раду о своих мэрских амбициях: я еще не решила

По ее словам, эти данные касаются в том числе деятельности бывшего главы городского управления здравоохранения Михая Молдовану и ряда других лиц.

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Ранее Раду отправила в отставку главу управления здравоохранения столичной мэрии Михая Молдовану. Причина увольнения — чиновник не обеспечил необходимый контроль нормальной деятельности медицинских учреждений, находящихся под его управлением. В адрес Молдовану, как сообщили в местной администрации, поступило достаточно много жалоб со стороны пациентов городских медучреждений.

До этого в отставку ушли глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя, руководитель Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца и глава управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч. Кроме того, Раду подписала распоряжение об отставке Галины Бостан с поста претора столичного сектора Чеканы, а также ее заместителя Анатолия Портного.

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"Я не судья и не представитель компетентных органов, но и на этой неделе в НАЦ ушли документы о результатах очередного аудита деятельности ряда бывших чиновников", — заявила Раду, отвечая на вопрос корреспондента радиостудии Sputnik Молдова о том, какие еще меры принимает мэрия в отношении тех, кого считает нарушителями.

По словам Раду, подобного рода проверки раскрывают коррупционные схемы по заключению контрактов не в пользу городского бюджета.

"Если бы все делалось в интересах горожан, то можно было бы сэкономить 40% от сумм, о которых идет речь в договорах", — сказала Раду.