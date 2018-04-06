Мэрию Кишинева отмоют от грязи и духа Киртоакэ

Впервые за долгие годы одно из знаменитейших исторических зданий будет отмыто от грязи.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Стены здания мэрии будут впервые за долгие годы помыты, сообщила корреспонденту Sputnik и.о. мэра столицы Силвия Раду.

"Этой ночью стены здания мэрии будут вымыты, причем, как надо, с шампунем. Завтра увидите мэрию в обновленном виде. Насколько я знаю, это здание никто не мыл много лет", — заявила Раду.

Мэрию Кишинева с 2007 по февраль 2018 возглавлял представитель руководства либеральной партии Дорин Киртоакэ.

Ранее муниципальный совет Кишинева во втором чтении проекта городского бюджета на 2018 год принял решение о выделении 20 миллионов леев на реставрацию здания мэрии столицы >>>