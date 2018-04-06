Силвия Раду рассказала, кого никогда не примет на работу в мэрию Кишинева

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности примара (мэра) Кишинева Силвия Раду рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова о том, сможет ли вернуться на пост главы управления транспорта столичной администрации Игорь Гамрецкий.

"Да, Гамрецкий претендует на пост руководителя этого управления. Но я говорила не один раз, что при мне в мэрии не будут работать люди, которые были осуждены за мошенничество. Не будут такие управлять муниципалитетом. Сейчас идет судебный процесс с этим человеком", — сказала Раду.

Суд столичного сектора Буюканы признал Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. Речь идет об уголовном деле о "платных парковках" в Кишиневе. По решению первой инстанции, Гамрецкого приговорили к тюремному заключению на двухлетний срок с отбыванием наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности в течение трех лет.

Он опротестовал решение суда, а Апелляционная палата Кишинева смягчила ему приговор, заменив тюремное заключение на условный срок, а в остальном, оставив в силе решение буюканского суда. Однако и на этом Гамрецкий не остановился, обратившись в Высшую судебную палату (ВСП). Запрос экс-главы управления транспорта был удовлетворен и, по решению ВСП, он может претендовать на то, чтобы вернуться на пост главы управления транспорта кишиневской примэрии.