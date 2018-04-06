В Молдове стало меньше хлеба: не исчезнет ли он из магазинов

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Молдова сократила производство хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального бюро статистики страны. Изготовление стратегически важного продукта снизилось практически на 20% — со 129,18 тысячи тонн в 2016 году до 104,6 тысячи в 2017-м. Эксперт в области сельского хозяйства и экономики Виктор Мороз в комментарии Sputnik рассказал, в чем причина такой тенденции.

"Во-первых, меняется рацион питания. Кто-то хлебом единым живет, как говорится, а другие пропагандируют здоровое питание. Во-вторых, из страны продолжается отток населения. И это самая главная причина", — отметил Мороз.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Продукт первой необходимости: в Молдове подорожал хлеб

По его словам, без сомнения, хлеб — это стратегический продукт. "Но люди стали меньше его включать в рацион. Почему они отказываются от хлеба? Потому что стремятся к здоровому образу жизни. Кто больше всего пренебрегает этим продуктом? Молодые девушки, женщины, которые следят за своей фигурой. Впрочем, даже люди старшего поколения стали обращать на это внимание", — считает эксперт.

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Между тем из года в год площади под засев пшеницы остаются прежними. Таким образом, дефицита хлеба не будет. "Все правильно. Часть зерна идет на экспорт, часть — на корм скоту (фуражное зерно). К слову, как раз растет производство и потребления мяса на душу населения", — сказал Мороз.

Также, согласно статистике, в Молдове сократилось производство макаронных и мучных кондитерских изделий.