Подтверждено: в Молдове с 2019 года данные о счетах будут передавать налоговикам

Речь идет о всех счетах, открытых физическими лицами в банках республики, а также денежных переводах из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Официально подтверждено — со следующего года банки республики будут передавать информацию о всех счетах физических лиц в налоговую. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил заместитель директора Государственной налоговой службы Юрий Ликий.

"Со следующего года у нас начинается новая эра взаимоотношений с банками. До сих пор информацию о счетах физических лиц мы получаем информацию по запросу. Начиная с 1 января следующего года, мы будем обладать информацией о всех счетах физических лиц, которые есть в молдавских банках и, соответственно, иметь возможность наблюдать за движением средств на этих счетах", — сказал он.

По словам собеседника, это касается всех счетов: кредитных, депозитных и текущих. Не исключено, что информация будет поступать и о переводах из-за рубежа, полученных с помощью платежных систем, когда деньги приходят не на банковские счета, а непосредственно получателю.

"В отношении банковских счетов проблем нет, так как мы с ними работаем, и адаптация системы проходит быстро и безболезненно. Но есть другие операторы, на которых также распространяется действие закона. Мы сейчас работаем в этом направлении, и думаю, что к 1 января у нас будет возможность получать информацию и от них", — добавил Юрий Ликий.

Представитель налоговой службы подчеркнул, что эта мера призвана противодействовать сокрытию доходов и не предусматривает уплату дополнительных налогов.