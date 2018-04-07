13:47 07 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Пробки, архивное фото

"Кишинев встанет в пробках" – что мешало столице обзавестись спорткомплексом

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0

Архитекторы, участвовавшие в разработке генерального плана Кишинева, рассказали о мероприятиях по строительству грандиозного спортивного комплекса, который должен был включать целый список спортивных объектов.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Строительство спортивного комплекса во все времена значилось в планах развития молдавской столицы. То, что он должен включать стадион, различные крытые спортивные площадки, манеж, бассейн, поля и корты — никогда не вызывало ни у кого сомнений. Разногласия были вокруг одного вопроса, — где все это спортивное многообразие разместить. 

По словам архитектора Аллы Кириченко, которая проектировала Кишинев в 60-70 годы, колоссальный спортивный комплекс планировалось возвести на месте нынешнего рынка Каля Басарабией и прилегающих к нему территориях.

"В первом генплане Кишинева был предусмотрен спортивный центр. Бассейн уже существовал, начиналось строительство легкоатлетического манежа и были планы построить цирк. Предполагалось, что от цирка до нынешнего рынка Каля Басарабией между улицей Албишоара и объездной дорогой, будет разбита спортивная зона. Там планировалось построить спортивный институт, легкоатлетический манеж, бассейн, легкоатлетические поля, парк и республиканский стадион", — рассказала Алла Семеновна в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Но развал СССР, и пришедшая на место социалистического строительства рыночная экономика, внесли свои коррективы в планы архитекторов.

Ученые выяснили, как спорт влияет на секс
© Fotolia/ Nd3000
Ученые назвали вид спорта, который резко повышает сексуальное влечение

На месте дворца спорта возник рынок, который уже никуда не сдвинешь. Но специалисты уверены, есть еще достаточно мест для возведения спортивного комплекса. По мнению бывшего заместителя главного архитектора Кишинева Валерия Лупашку, идеальным местом для строительства спортивного объекта может стать территория возле Цирка. 

"Было предложение строить на Ботанике в сторону Metro, есть идея возле Ставчен построить. Но был и такой вариант, как размещение недалеко от балки возле Цирка. На связи с легкоатлетическим манежем, расположенные там ручей и балка, могли бы составить великолепный комплекс", — отметил архитектор.

По мнению специалиста, преимуществ размещения спорткомплекса именно возле Цирка масса. Во-первых, за счет естественного рельефа можно было бы значительно сократить затраты на строительство стадиона. Во-вторых, очень удобное месторасположение.

"Нам возражали, что, мол, весь город будет стоять. Не будет — вокруг этого места уже готовы шестиполосные магистральные дороги с общественным транспортом. Более того, с этой точки в пешеходной доступности находятся Рышкановка, Чеканы и Центр. То есть более половины людей могли бы рассредоточиваться пешком", — добавил он.

В этом смысле планируемое строительство комплекса возле Ставчен выглядит спорным, считают архитекторы. Потому что возникает главный вопрос — его доступность. В случае проведения соревнований пробок будет не избежать. Эта проблема останется актуальной и в будние дни. Не каждый родитель отважится отправлять туда своего ребенка для занятий в спортивных секциях. Да и не у каждого взрослого есть лишнее время, чтобы заниматься спортом за городом.

По теме

Навсегда исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева
Исчезнувшие архитектурные красоты Кишинева, окончание
Видео. История архитектурных и исторических памятников Кишинева
Теги:
спортивный комплекс, кишинев, строительство, Алла Кириченко, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Мария Хохлова
    Туристический аншлаг

    На дни майских праздников уже забронировано 98% отелей Тбилиси - самый большой наплыв туристов ожидается из России.

  • Политолог Николай Силаев
    Независимый выбор

    Эксперт рассказал, почему инициатива премьера Грузии по улучшению гуманитарного состояния в Абхазии и Южной Осетии не повлияет на выбор их граждан.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Транскам
    Совместный контроль

    Таможенники России и Южной Осетии будут контролировать границу вместе – российская сторона рассказала о подробностях.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пасхальная ярмарка в центре Кишинева
В Кишиневе открылись пасхальные ярмарки-2018
Гонки по льду на парусниках по Байкалу
Небывалое зрелище: прошли ледовые гонки на парусниках по Байкалу
Как приготовить пасхальные куличи
Как приготовить пасхальные куличи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться