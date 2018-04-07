"Кишинев встанет в пробках" – что мешало столице обзавестись спорткомплексом

Архитекторы, участвовавшие в разработке генерального плана Кишинева, рассказали о мероприятиях по строительству грандиозного спортивного комплекса, который должен был включать целый список спортивных объектов.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Строительство спортивного комплекса во все времена значилось в планах развития молдавской столицы. То, что он должен включать стадион, различные крытые спортивные площадки, манеж, бассейн, поля и корты — никогда не вызывало ни у кого сомнений. Разногласия были вокруг одного вопроса, — где все это спортивное многообразие разместить.

По словам архитектора Аллы Кириченко, которая проектировала Кишинев в 60-70 годы, колоссальный спортивный комплекс планировалось возвести на месте нынешнего рынка Каля Басарабией и прилегающих к нему территориях.

"В первом генплане Кишинева был предусмотрен спортивный центр. Бассейн уже существовал, начиналось строительство легкоатлетического манежа и были планы построить цирк. Предполагалось, что от цирка до нынешнего рынка Каля Басарабией между улицей Албишоара и объездной дорогой, будет разбита спортивная зона. Там планировалось построить спортивный институт, легкоатлетический манеж, бассейн, легкоатлетические поля, парк и республиканский стадион", — рассказала Алла Семеновна в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Но развал СССР, и пришедшая на место социалистического строительства рыночная экономика, внесли свои коррективы в планы архитекторов.

На месте дворца спорта возник рынок, который уже никуда не сдвинешь. Но специалисты уверены, есть еще достаточно мест для возведения спортивного комплекса. По мнению бывшего заместителя главного архитектора Кишинева Валерия Лупашку, идеальным местом для строительства спортивного объекта может стать территория возле Цирка.

"Было предложение строить на Ботанике в сторону Metro, есть идея возле Ставчен построить. Но был и такой вариант, как размещение недалеко от балки возле Цирка. На связи с легкоатлетическим манежем, расположенные там ручей и балка, могли бы составить великолепный комплекс", — отметил архитектор.

По мнению специалиста, преимуществ размещения спорткомплекса именно возле Цирка масса. Во-первых, за счет естественного рельефа можно было бы значительно сократить затраты на строительство стадиона. Во-вторых, очень удобное месторасположение.

"Нам возражали, что, мол, весь город будет стоять. Не будет — вокруг этого места уже готовы шестиполосные магистральные дороги с общественным транспортом. Более того, с этой точки в пешеходной доступности находятся Рышкановка, Чеканы и Центр. То есть более половины людей могли бы рассредоточиваться пешком", — добавил он.

В этом смысле планируемое строительство комплекса возле Ставчен выглядит спорным, считают архитекторы. Потому что возникает главный вопрос — его доступность. В случае проведения соревнований пробок будет не избежать. Эта проблема останется актуальной и в будние дни. Не каждый родитель отважится отправлять туда своего ребенка для занятий в спортивных секциях. Да и не у каждого взрослого есть лишнее время, чтобы заниматься спортом за городом.