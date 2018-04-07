"Маски-шоу" и забитый кабан: шокирующие случаи на молдавских свадьбах

Молдавские свадьбы - это не только череда определенных обрядов и традиций, но и мероприятия, на которых порой можно наблюдать курьезные события. О некоторых, самых удивительных свадебных выходках, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, свадебный организатор Кристина Подорникова.

Ольга Паскару, для Sputnik

Наши люди умеют и любят отдыхать и развлекаться, но иногда в желании удивить гостей доходят до абсурда. А потому, от приятных впечатлений после свадьбы остается только неприятное послевкусие.

Наша собеседница признается, что за годы своей работы видела многое, но вот несколько случаев пошатнули даже ее, закаленную свадебными форс-мажорами, выдержку. А все начиналось с розыгрыша для молодоженов, о котором организатора предупредили, не вдаваясь, правда, в подробности.

"Идет свадьба, все красиво, все прекрасно — кто-то танцует, кто-то за столом сидит. Но вдруг в зал врываются люди в камуфляже. Естественно, начинается паника, шум, гам. Я многое видела на свадьбах, но в тот момент ничего понять не могла. В зал ворвались люди в масках, с оружием, с дымовыми шашками. Они начали заламывать жениху руки, объявив, что накануне он якобы совершил какое-то правонарушение и его задерживают. Я ринулась успокаивать его маму и только потом поняла, что это постановка", — рассказала Кристина Подорникова.

Второй случай, шокировавший организатора торжеств, в оговоренной программе мероприятия не значился, поэтому стал неприятным сюрпризом даже для нее. Все из-за пари, которое заключили друзья еще в юношестве. Молодые люди договорились — первый женившийся должен будет забить кабана прямо на собственной свадьбе.

"Я подумала, что это шутка, когда в ресторан привели огромного борова, перевязанного розовым бантом. Подумала, что на этом "свинском дефиле" все и закончится. Однако каково было мое удивление, когда в зал внесли полуметровый нож и вручили его жениху. Жених, недолго думая, забил несчастное животное точным ударом в сердце. Кровь ручьями текла по полу ресторана. Некоторым шоу понравилось, но я была в шоке", — делится переживаниями собеседница.

Конечно, бывают и драки между подвыпившими гостями и перевернутые торты, не редки ссоры между женихом и невестой, за которыми следуют бурные примирения. Все же в работе организатора свадеб больше приятного и, конечно, романтичного. Видеть, как двое соединяют свои сердца это словно стать свидетелем рождения большого чуда. И все эти волнения стоят того.