С мэрией Кишинева сотворили то, чего не было уже лет 10

Лет 10 не мыли фасад здания мэрии Кишинева, и вот теперь старинный камень дождался своего "душа".

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Как и обещала и.о. мэра Кишинева Силвия Раду, беседуя с корреспондентами Sputnik, главное здание муниципалитета в преддверии пасхальных праздников было помыто.

"Этой ночью стены здания мэрии будут вымыты, причем, как надо, с шампунем. Завтра увидите мэрию в обновленном виде. Насколько я знаю, это здание никто не мыл много лет", — заявила Раду >>>

Еще в пятницу поздно вечером корреспондент Sputnik сумел запечатлеть итоги этой работы. Фасад здания со стороны проспекта Штефан чел Маре и улицы Влайку Пыркэлаб был влажным от воды.

Здание, которое изначально предназначалось для работы городской администрации и почти всегда выполняло именно эту задачу, было возведено на рубеже XIX и XX веков архитектором Митрофаном Эллади при участии Александра Бернардацци >>>