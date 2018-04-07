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еврейский погром

115 лет со дня Еврейского погрома в Кишиневе: как это было

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Во время трагических событий 115-летней давности было убито около 50 человек, искалечено 586 граждан различных национальностей, повреждено около трети всех каменных домостроений города.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. 115 лет назад произошло беспрецедентное событие — погром евреев. Трагедия длилась два дня, пока не была подавлена войсками.

За это время та часть города, где проживали евреи, подверглась нападками толпы и разрушению. Благодаря добропорядочным горожанам и добровольной пожарной команде во главе с Михаилом Чекеруль-Кушем, жертв погрома было не так много, как могло бы быть.

За два дня до погрома в Дубоссарах исчез, а потом был найден убитым четырнадцатилетний подросток Михаил Рыбаченко. Газета "Бессарабец" начала тиражировать слухи о том, что убийство якобы имело ритуальную подоплеку. Статьи спровоцировали волнения среди жителей Кишинева, еще больше усилив предрассудки в отношении евреев. 

Памятник жертвам еврейского погрома в Кишиневе
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Забытая дата: второй еврейский погром в Кишиневе

Еврейская община города, встревоженная взрывоопасной атмосферой, обратилась к администрации губернии и к епископу Кишиневскому и Хотинскому Иакову с просьбой о помощи. Люди просили власти выступить против кровавого навета и успокоить общество. Бессарабский губернатор В. Раабен усилил патрули, но этих мер оказалось недостаточно.

Первые камни в дома, где проживали евреи, полетели на последний день еврейской Пасхи и в первый день пасхи Православной — в воскресенье днем 6 апреля. В результате беспорядков были задержаны 60 человек. Однако к утру 7 апреля новость о событиях в Кишиневе достигла предместий города. Противостояние приобрело более острый характер.

Евреи и сочувствовавшие им христиане перешли к самообороне. Основное противостояние развернулось в нижней части нынешнего старого Кишинева. Как указывалось в обвинительном приговоре по делу о беспорядках, к часу дня "насилия над евреями принимали всё более и более тяжёлый характер", сопровождаясь "целым рядом убийств". К двум — трём часам дня погром охватил большую часть города.

7 апреля днем погром был подавлен силами городского гарнизона. Во время беспорядков были убиты 49 человек, пострадали 586 человек, повреждено 1500 домов.

События и последствия погрома в Кишиневе описал Владимир Короленко в своем произведении "Дом № 13-ый".

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Теги:
еврейский погром, история, Кишинев
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