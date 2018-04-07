Православные христиане отмечают Благовещение

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Благовещение Богородицы, в отличие от Пасхи, всегда отмечается в один и тот же день, так как относится к категории "неподвижных" церковных праздников. Ежегодно православная церковь вспоминает это событие 7 апреля (25 марта по старому стилю) — ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

В этом году Благовещение совпало с Великой субботой, что встречается крайне редко. В этом столетии это было в 2007 и 2018 годах, а также ожидается в 2029 и 2091 годах.

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Праздник Благовещения основан в память о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Это событие отстоит ровно на девять месяцев от даты Рождества Христова.

Обычно на Благовещение, которое часто приходится на Великий пост, допускается небольшое послабление в еде — в этот день разрешается есть рыбу. Однако в связи с тем, что в этом году праздник выпал на Великую субботу — период наиболее строгого поста, можно лишь выпить немного вина.

С этим праздником связано большое количество традиций. По обычаю в этот день нельзя шить и вязать, устраивать застолья и строго запрещено работать. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

Также в этот день не принято ничего отдавать и не просить в долг.