Парковка возле Кафедрального собора в пасхальную ночь будет запрещена

В связи с празднованием Пасхи полиция рекомендует отказаться от поездок на личном транспорте в центр Кишинева.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Для обеспечения общественного порядка правоохранительные органы усилили меры безопасности возле храмов. У здания Кафедрального собора будут дежурить около ста сотрудников полиции и карабинеров, а также несколько экипажей пожарных машин.

В связи с массовым наплывом прихожан на пасхальное богослужение, представители правоохранительных органов призывают граждан не приезжать в центральный храм на машинах, а воспользоваться общественным транспортом, который будет ходить в особом режиме.

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Тем автолюбителям, кто решил ехать на богослужение на личном транспорте, рекомендуется избегать движения по улицам: А. Пушкина — на отрезке между проспектом Штефана чел Маре и ул. Колумна; ул. Митрополит Бэнулеску Бодони — на отрезке между проспектом Штефана чел Маре и ул. Колумна; ул. Колумна — на отрезке между улицами Митрополита Бэнулеску Бодони и А. Пушкина.

С 17 часов парковка автомобилей возле Кафедрального собора запрещена.