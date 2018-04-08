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Пасхальная ярмарка

В Молдове отмечают Пасху: что делать в этот день - традиции и обычаи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Один из главных христианских праздников Пасху в 2018 году православный мир празднует 8 апреля.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В Молдове, как и во всем православном мире, отмечают Воскресение Христово — верующие поздравляют друг друга с этим великим праздником, с утра дома накрывают столы, а дети радостно "чокаются" пасхальными крашеными яйцами.

Один из самых почитаемых и древнейших церковных праздников

Пасха не имеет точной даты празднования — ежегодно она рассчитывается по специальному церковному календарю и приходится на весну. 

Пасхальный стол
© Flickr/ Tatters
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 В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "Пасха" — от еврейского "песах", означает "прохождение, избавление". Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали в память того, как Господь вывел израильский народ из египетского рабства.

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В христианской церкви наименование "пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.

Неправильный "выход" из поста

После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный "выход" из поста. Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.

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По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда. 

Кишинев готовится к Пасхе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Колбаса, жареное мясо, салаты с майонезом и любые блюда, богатые специями, в первый день после поста должны быть под запретом. В противном случае высок риск приступа панктеатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на гриле или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.

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Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.

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Теги:
Пасха-2018, Молдова, Общество
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