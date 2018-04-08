Фотофакт: кишиневцы стали добрее друг к другу

Видимо, в эти дни мало кто в Кишиневе останется без подарка, если все будут поступать так, как эта женщина.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В соцсетях распространяется умилительная история о том, как женщина подарила полицейскому апельсин за то, что он помог ей при парковать свой автомобиль.

Этот эпизод произошел на улице Бэнулеску-Бодони у Парка Соборного парка, где есть парковочные места.

Произошло ли это небольшое, но исполненное доброты событие по причине празднования Пасхи, прихода весны, или же мы, действительно стали более участливы друг к другу, — неясно. Но именно такое отношение к окружающим должно быть у всех.