В честь победы в Приднестровье приглашают на проезд веломаршем

Приднестровцы намерены организовать по весям Приднестровья веломарш "Знамя Победы" с участием не только местных любителей велосипедного туризма, но и зарубежных.

ТИРАСПОЛЬ, 8 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье впервые организуется Международный веломарш под названием "Знамя Победы", посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал корреспонденту Sputnik главный организатор, председатель велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский, велопробеги по региону к 9 Мая проводились и в прежние годы, но в этот раз решили провести это мероприятие более масштабно, пригласив также всех велосипедистов, желающих присоединиться к акции, из других стран.

"Уже звонят, спрашивают о мероприятии. Заявки есть из Кишинева, Бельц, есть желающие из России. Мы ожидаем, что велосипедисты и из Украины к нам примкнут. Люди уточняют нюансы проведения веломарша, чтобы определиться, в какой его части они примут участие, а может, смогут осилить и всю дистанцию", — пояснил Крижановский.

По словам организатора, нет жестких правил, никто никого не ограничивает и не обязывает преодолевать весь маршрут. Можно проехать лишь 10 км. Все – по силам, и решение – за каждым участником.

Веломарш продлится пять дней с 27 апреля по 1 мая и пройдет по городам Приднестровья. Участники посетят мемориалы Воинской Славы и памятные места Великой Отечественной войны, где передадут местным жителям копию Знамени Победы.

"Мы разбили маршрут на два этапа. Первый длится два дня. Второй выпадает на выходные, и мы предполагаем, что в это время к нам присоединиться еще большее количество людей. Мы готовы принять 200 человек", — отметил Крижановский.

Первый этап охватит маршрут: Тирасполь – Бендеры – Кицканы – Тирасполь – Слободзея – Днестровск – Первомайск. Потом будет организована доставка участников на автотранспорте из Первомайска в Тирасполь.

© Sputnik/ Саид Царнаев Фотофакт: кишиневцы стали добрее друг к другу

Второй этап начнется уже с северной части Приднестровья, с Каменки, куда участников перевезут из Тирасполя. Маршрут включит Каменку, Рыбницу, Дубоссары, Григориополь и завершится в Тирасполе.

Для велосипедистов организуют бесплатный ночлег, питание и доставку. В местах ночевок планируется проводить культурно-спортивные программы. Организаторы подумали и об оказании технической помощи в случае поломки велотранспорта, а также просто человеческой, предположив, что кто-то из участников может не рассчитать свои силы и ему необходимо будет предоставить возможность передохнуть – для этого к веломаршу прикрепят машину, которая будет следовать за велосипедистами.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, отправив заявку на электронный адрес организаторов. Запросы принимаются до 19 апреля.

Поддержку веломаршу оказывает администрация приднестровского лидера, минобороны Приднестровья и Представительство Россотрудничества в Молдове.