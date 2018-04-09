КИШИНЕВ, 9 апр —Sputnik. В воскресную ночь семь пар из Кишинева стали родителями, — сообщают молдавские СМИ. В великий православный праздник на свет появились три девочки и два мальчика. Счастливые мамы уверены, что у детей будет особая судьба. По словам врачей, детки, рожденные восьмого апреля в Городской клинической больнице № 1, здоровы, а роды прошли без осложнений.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2017 году в Республике Молдова насчитывалось 188 584 ребенка до четырех лет. С 2014 года наблюдается тенденция снижения численности маленьких детей этой возрастной категории.