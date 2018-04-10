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Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской

"Шикарный" вид: люди бегут по Кишиневу, а на них падают камни

© Sputnik/ Елена Комолова
Общество
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О проблеме ветшающих зданий в столице, несущих угрозу людям, говорят не первый год, но лишь разговорами все и заканчивается.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik, Елена Комолова. Сообщения жителей Кишинева в соцсетях об аварийных зонах прямо в центре столицы стали поводом для того, чтобы эта волнующая сотни людей информация появилась в СМИ.

Речь идёт о старинном двухэтажном доме по улице 31 Августа и послевоенной многоэтажке, украшающей перекресток проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской >>>

Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62 покрылось трещинами как снаружи, так и внутри. На снимках видно, что дом уже давно не реконструировали, и от времени он обветшал. А тут еще и стройка совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Дело дошло до того, что люди попросту стали опасаться за свою жизнь — вот-вот и их жилье рухнет.

Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62
© Sputnik/ Елена Комолова
Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62

Строительство, грозящее обрушением десятков квартир и офисов, идет каждый день. На крыше новостроя трудятся рабочие, однако каждый день стройки, возможно, приближает людей в катастрофе.

Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62
© Sputnik/ Елена Комолова
Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62

Дом этот, кстати, находится в реестре памятников архитектуры. Там сказано:

"Памятник архитектуры местного значения. Первая информация о нем появилась 1879 году, когда он принадлежал сыну торговца Мошко Брухиса. В 1897 этот дом купил Мордко Ительзон, который одолжил 12 тысяч рублей для того, чтобы в трехлетний срок сделать здание двухэтажным. Такой срок установила Губернская управа".

Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62
© Sputnik/ Елена Комолова
Старое здание на улице 31 Августа 1989, 62

Написано немного, но интересно. Возможно, эта информация станет заделом для исследований историков Кишинева. Правда, сам предмет исследования буквально "дышит на ладан".

В паре кварталов от этого объекта стоит другой памятник архитектуры местного значения. Вспомнился фильм "Дневной дозор" — "Дом снесли, но стеночка-то осталась". Это я про прежнее состояние дома, разрушавшегося аж с 1991 года. Теперь же его реконструировали, возродили из одной лишь фасадной стены и сделали модную гостиницу.

Как сообщает муниципальный советник Ион Штефэницэ, дом по адресу улица 31 Августа, 103 — памятник архитектуры местного значения. В 1870 году коллежский асессор Иван Богдасаров купил у некоего А. Смеречинского землю в этом месте, снес прежние конструкции и возвел новый дом. В начале ХХ века фасад здания был перестроен, возможно, по проекту Александра Бернардацци (на улице Еминеску стоит дом с похожей архитектурой, и там авторство Бернардацци бесспорно). В 1940-е года владельцами дома были Мендель Фридман и его семья.

Иными словами, позитивные примеры решения вопроса есть, правда, их мало. Не исключаю, кстати, что новострой близ здания, с которого мы начали, возводят именно с целью заставить людей съехать, а потом снести их былое гнездо за ненадобностью и обветшалостью. Той обветшалостью, кстати, которую строители и усугубляют своими работами.

"Сталинка" на улице Армянской не угрожает своим жильцам ничем, разве что, если те пройдут под одной из ее внешних стен. Горожане заметили, что фигурные перила, украшающие крышу дома, настолько обветшали, что один из их фрагментов практически висит в воздухе, держась на одних лишь проводах. Снимки аварийного сегмента распространились по соцсетям очень быстро. Видимо, поэтому обломки перил демонтировали буквально в течение одного дня после того, как первое фото было опубликовано.

Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской
© Sputnik/ Елена Комолова
Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской

Правда, как я поняла, никто не озаботился осыпающимися и потому травмоопасными краями крыши здания. А мимо этих стен каждый день проходят сотни людей — ведь дом стоит в центре города и, более того, близ Центрального рынка. А на носу — Пасха, покупок больше, а, значит, народная тропа на главный базар страны не зарастает.

Оказавшись перед этим домом, я увидела двух мужчин, стоявших прямо под аварийным сегментом крыши.

— Будьте осторожны, здание в плохом состоянии! Его крыша уже сыпется, в любой момент может упасть кусок бетона… Может, вам лучше отойди подальше?— обратилась я к ним.

Те недоуменно взглянули на меня и нехотя отодвинулись на пару шагов от стены. Правда, потом оглянулись назад, как бы оценивая состояние этого строения.

— Так оно уже давно такое. Может, это и не серьезно, и оно еще в таком виде годами простоит, — ответил один из них.

— Со всех домов сыпется, и ничего, — добавил другой.

Действительно, чего бояться-то? В Кишиневе здания осыпаются по кирпичику, зачем волноваться за свою жизнь и судьбы окружающих?

Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской
© Sputnik/ Елена Комолова
Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской

Если честно, беспечность этого мужчины меня расстроила. Создалось впечатление, будто бы его устами говорил какой-нибудь местный чиновник: "Да ничего страшного!
Да и зачем что-то вообще делать? И так сойдет!", — говорит известный мультипликационный герой из Тридевятого царства.

Обойдя дом и взглянув на верхнюю его часть со стороны центрального проспекта, я обнаружила, что тот край крыши почти обваливается. А внизу пробегали торопящиеся на работу и не знающие об опасности люди.

Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской
© Sputnik/ Елена Комолова
Дом на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской

Поистине, Кишинев — город контрастов. Только теперь к этой избитой, но до сих вызывающей улыбку фразе "прибился" совершенно другой контекст. Контраст в нашем случае заключается в том, что одни горожане рискуют быть погребенными под тяжестью собственного ветхого жилища, а другие будут строить новые дома и богатеть на своем бизнесе.

Одни устремляются по делам, проходя под аварийными многоэтажками, а другие, которым мы в какой-то степени доверили наши жизни, и которые должны следить за состоянием дел в городе, палец о палец не ударят, чтобы решить проблему. Ждем первой травмы? Ждать в таких случаях — самое последнее дело. Мы свой гражданский долг выполнили, написав и опубликовав этот материал. Дело за вами, граждане профильные чиновники!

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Теги:
старинные здания, новострои, разрушения, дома, стройка, Кишинев, Общество
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