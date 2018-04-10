Молдова получит в подарок от Беларуси тракторы и МАЗы

Пять тракторов МТЗ-82 и две коммунальные машины МАЗ будут направлены в Молдову в ближайшие несколько дней.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарит Молдове тракторы и коммунальную технику, сообщает Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон надеется в ходе визита Лукашенко в Молдову прокатиться с ним на тракторе

Молдова получит пять новых белорусских тракторов МТЗ-82, а также две коммунальные машины, произведенные на Минском автомобильном заводе.

В пресс-службе президента Беларуси отметили, что этот шаг направлен на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиционной дружбы и взаимопомощи.

Также Лукашенко планирует приехать в Молдову с официальным двухдневным визитом 18 апреля по приглашению молдавского лидера Игоря Додона.

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Додон пригласил Лукашенко посетить Молдову в декабре прошлого года, тогда же он предложил своему коллеге вместе на тракторе "Беларус" засадить поле пшеницей.

"Восемнадцатого-девятнадцатого апреля в Кишинев по моему приглашению приедет президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко", — заявил Додон.

Он также уточнил, что на это время предусмотрено несколько очень важных двусторонних мероприятий с участием президентов.

Додон совершил визит в Беларусь в июле 2017 года. Тогда он провел ряд двусторонних встреч, посетил некоторые белорусские предприятия и принял участие в открытии фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".