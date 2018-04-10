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Ликвидация районов может произойти после парламентских выборов 2018 года

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Правительство не отказалось от намерения провести новую административно-территориальную реформу, в ходе которой районы Молдовы могут исчезнуть.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Эксперты рабочей группы при правительстве уже практически завершили работу над Концепцией реформы местной публичной администрации. Между тем, ни для кого не секрет, что одним из ключевых моментов этой реформы является отказ от деления страны на районы.

Moldova
© Sputnik/ Rodion Proca
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Известно, что рассматриваются несколько вариантов реформы. В ведомствах склоняются к варианту, который предусматривает радикальное сокращение числа примэрий (должно остаться чуть более 100 вместо нынешних почти 900). Кроме того, предлагается вообще ликвидировать административно-территориальные единицы второго уровня — речь о нынешних районах.

Ликвидация районов, по замыслу правительства, должна упростить структуру местной публичной администрации, облегчить процедуру принятия решений и сэкономить деньги на содержание бюрократического аппарата.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип и еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан
© Photo: gov.md
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Вероятнее всего, планам по проведению административно-территориальной реформы будет дан "зеленый свет" после парламентских выборов 2018 года, в этом согласны практически все эксперты. При этом многое зависит от той оценки, которую нынешнее правление получит от избирателей. Ведь известно, что планы отказа от районов, к которым регулярно возвращаются центральные органы власти — это крайне непопулярная мера.

Сомнения населения понятны, потому что первая административно-территориальная реформа, с отказом от районов и переходом к жудецам, проведенная в 1998-1999 годах, с треском провалилась, а обещание восстановить районы стало одним из самых востребованных предвыборных обещаний на парламентских выборах 2001 года.

Рабочая группа по созданию концепции новой административно-территориальной реформы была создана распоряжением премьер-министра Молдовы. Реформу планируется провести в рамках принятой Стратегии реформы публичного управления на 2016-2020 годы.

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Теги:
административно-территориальная реформа, местные органы власти, районы, Молдова, Общество
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