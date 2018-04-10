"Замороженные" миллионы в Молдове: на что наложили секвестр власти

С начала года "заморожено" имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность на десятки миллионов леев.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Только за прошлую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого оценивается в четыре миллиона леев, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"С начала года "заморожено" имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность на общую сумму более чем в 27,5 миллиона леев", — отметили в антикоррупционном центре.

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По данным структуры, в изоляторе НАЦ находятся 12 граждан, еще четыре человека помещены в пенитенциар, а 24 отбывают домашний арест.

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"На прошлой неделе проведено четыре теста на детекторе лжи. На национальную антикоррупционную линию поступило 69 звонков, из которых четыре оказались в компетенции НАЦ. На этой неделе состоится очередное судебное заседание по делу экс-президента Федерации баскетбола Молдовы", — добавили в антикоррупционном центре.