Врачи недоумевают: что делали молдаване на пасхальные праздники

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Печальные итоги пасхальных выходных в Молдове — в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Кишинева сообщили, что за праздники в "скорую" поступило свыше пяти тысяч обращений. Это значительно превышает количество вызовов в обыкновенные дни.
Бригады "скорой" оказали помощь 19 пациентами, которые получили различные травмы в результате 15 произошедших ДТП.
"В эти дни увеличилось число граждан, которым потребовалось срочное врачебное вмешательство в связи чрезмерным употреблением алкоголя. Также отмечен рост в два раза пациентов с острой диареей. Большинству из них потребовалась госпитализация", — сообщили в БСМП.
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По данным медучреждения, в период праздников увеличилось и число случаев, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к врачам "скорой". Такие инциденты зарегистрированы на Пасху, 8 апреля, в районах Фалешты и Рышканы.