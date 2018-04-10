Врачи недоумевают: что делали молдаване на пасхальные праздники

Жители Молдовы на пасхальные праздники не только отдыхали, но и обращались в "скорую": что удивило в этой статистике?

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Печальные итоги пасхальных выходных в Молдове — в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Кишинева сообщили, что за праздники в "скорую" поступило свыше пяти тысяч обращений. Это значительно превышает количество вызовов в обыкновенные дни.

© Sputnik / Miroslav Rotari Светлая неделя: что можно, а чего нельзя после Пасхи

Бригады "скорой" оказали помощь 19 пациентами, которые получили различные травмы в результате 15 произошедших ДТП.

"В эти дни увеличилось число граждан, которым потребовалось срочное врачебное вмешательство в связи чрезмерным употреблением алкоголя. Также отмечен рост в два раза пациентов с острой диареей. Большинству из них потребовалась госпитализация", — сообщили в БСМП.

Сколько детей родилось на Пасху в Кишиневе>>>

По данным медучреждения, в период праздников увеличилось и число случаев, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к врачам "скорой". Такие инциденты зарегистрированы на Пасху, 8 апреля, в районах Фалешты и Рышканы.