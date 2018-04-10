Полиция предоставила детали: было ли взрывное устройство в кишиневском суде

В правоохранительных органах сообщили, что никаких взрывных устройств в здании кишиневского суда саперы не обнаружили.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Информация о заложенном в здании суда столичного сектора Центр взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом сообщили в управлении полиции Кишинева.

Ранее поступил звонок о том, что в здании суда заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники полиции, саперы, а также спецрасчет Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Весь персонал судебной инстанции эвакуировали.

"В результате проведенного осмотра здания суда не был обнаружен ни один взрывоопасный объект. Обстоятельства инцидента устанавливаются", — отметили в инспекторате.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Республики Молдова, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий наказывается штрафом в 550-850 условных единиц, 180-240 часами общественно-полезных работ или лишением свободы на срок до 2 лет.