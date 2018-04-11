Улица Госпитальная: осмотрено, ямы есть

В свое время Кишинев избавили от мин, а вот ямы на дорогах и тротуарах уже давно стали серьезной опасностью для жителей города.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik, Николай Костыркин. В центре Кишинева, на улице Александру Лэпушняну, бывшей Госпитальной, есть объект, который мы с гордостью можем назвать достоянием истории города и страны.

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Речь идет о надписи "Осмотрено, мин нет. 26.08.44. Л-т Симонов". Эта надпись на стене одного из старинных домов была сделана через три дня после освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков и означала, что на этом участке города работали саперы. А лейтенант Симонов был командиром отряда, проводившего разминирование.

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Теперь уже известно, что лейтенант Красной армии Николай Петрович Симонов родился в 1918 году в селе Шуган Муслюмовского района Татарской АССР. Призывался в Муслюмовском районном военкомате. Командир взвода 260-го инженерно-сапёрного Одесского батальона 61-й инженерно-сапёрной Кишиневской бригады. Член Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). В Красной Армии — с мая 1941 года. Награжден орденом Красной звезды шестого ноября 1944 года и орденом Отечественной войны II степени шестого апреля 1985 года.

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Надпись, о которой идет речь, была недавно обновлена и помещена под стекло. Через дорогу, на стене другого дома, есть такой же автограф, но без стекла, так как находится за фигурным забором.

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Согласно запросу поисковых организаций, в 2017 году муниципальный совет Кишинева признал исторической ценностью надписи об отсутствии мин на улицах столицы. Таких в Кишиневе есть еще две >>>

Уверен, что жители улицы Госпитальной радовались в те месяцы не только окончанию войны, но и тому факту, что их район разминирован, и теперь ходить здесь можно беспрепятственно.

Правда, в наши дни вместо мин на этой улице, равно как и на многих еще, — другая напасть — разбитый практически в крошку асфальт на проезжей и пешеходной части. На видеозаписи показаны эти ямы и колдобины, по вине которых можно, как минимум, подвернуть ногу. А рядом, между прочим, находится школа, лицей имени Антиоха Кантемира, и больница имени Томы Чорбы. Каждый день дети, пациенты и другие горожане ходят по этой улице и, видимо, устали задавать себе вопрос, когда ее, наконец-то, приведут в порядок.

Вот и выходит, что от взрывоопасных предметов граждан в свое время избавили, а от накопившихся в мирное время проблем спасенья нет.