Четыре загадки от Sputnik о Кишиневе

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Предлагаем вашему вниманию четыре загадки, посвященные старому и современному Кишиневу.
Сперва — вот это фото. Сегодня место, изображенное на нем, не узнать. Но, если включить воображение, можно догадаться.
А что сегодня на этом месте, догадаетесь?
А это Железнодорожный вокзал. Кто догадается или просто помнит, чему посвящен этот барельеф, кто на нем изображен, и когда его создали?
Если вариантов нет, то вот подсказка.
Загадка последняя. Кто изображен на этом художественном панно?