Четыре загадки от Sputnik о Кишиневе

Давайте вспомним, что интересного есть в нашем родном городе.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Предлагаем вашему вниманию четыре загадки, посвященные старому и современному Кишиневу.

Сперва — вот это фото. Сегодня место, изображенное на нем, не узнать. Но, если включить воображение, можно догадаться.

© Facebook / Retro Chişinău Старая фотография Кишинева

А что сегодня на этом месте, догадаетесь?

А это Железнодорожный вокзал. Кто догадается или просто помнит, чему посвящен этот барельеф, кто на нем изображен, и когда его создали?

Если вариантов нет, то вот подсказка.

Загадка последняя. Кто изображен на этом художественном панно?