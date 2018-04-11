09:49 11 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне

Сколько зарабатывают молдаване в Великобритании: признания гастарбайтера

© Sputnik/ Alex McNaughton
Общество
Получить короткую ссылку
188 0 0

Гражданин Молдовы, находящийся на заработках в британском городе Линкольн, Виктор Круду рассказал корреспонденту Sputnik о том, что побуждает сотни наших сограждан бежать в Туманный Альбион с родины.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik, Андрей Петрик. Похоже, поговорка о том, что "бедность — это не порок" в Молдове уже не воспринимается так буквально. Граждане республики, которые в частных беседах с журналистами откровенно признаются, что им надоело десятилетиями ждать светлого будущего, когда в животе урчит, голосуют ногами. 

Маргарита Лянге
© Sputnik/
Лянге: отношение к мигрантам в России и в Европе разное

Причем километражу, который проделали сотни тысяч наших соотечественников по земле, воде и воздуху, убегая от бедности и нищеты, позавидовал бы не только Федор Конюхов, но и десятки самых известных путешественников.  

По статистике, которую не раз озвучивали корреспондентам Sputnik Молдова социологи, ежедневно республику покидает 108 трудоспособных граждан. Если провести простой арифметический расчет, умножив эту цифру на 365 дней, увидим катастрофическую ситуацию: практически 40 тысяч людей, которые не смогли прокормить себя и свои семьи на родине, покидают Молдову. Вернуться стремится лишь треть из них.

Наш соотечественник Виктор Круду рассказал, что его подвигло так радикально изменить свою судьбу и навсегда уехать с земли, на которой прожита большая часть сознательной жизни.

"Мне еще нет тридцати лет, и для этого возраста, я добился в Молдове неплохих результатов в спорте. Однако эта сфера мало кого интересует в республике, семью на эти деньги не прокормишь. Я тянул до последнего, давал частные тренировки, думал все наладится. Параллельно, на всякий случай, оформлял румынский паспорт, зная, что по этому документу смогу найти работу в Европе. Так случилось, что документ мне очень пригодился. Уехал в Великобританию, в Линкольн, потом забрал жену и сына", — рассказал собеседник. 

Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
© Sputnik / Rodion Proca
Как работает программа по переселению в Россию

По его словам, именно нищета и безысходность, отсутствие перспектив для молодых людей с высшим образованием и опытом работы, подтолкнула не только его самого, но и его коллег навсегда покинуть родину. Конечно, в Великобритании работа зачастую по силам тем, у кого была соответствующая физическая подготовка. В случае с Виктором Круду — это как раз тот случай.

"Вы знаете, приходится тут "вкалывать", однако с уверенностью скажу, что здесь почувствовал себя более свободно в материальном плане. Да, устаешь, напрягаешься на заводе по сортировке овощей, работаешь по 10-12 часов, но понимаешь, за что ты работаешь. Уровень заработка здесь, по сравнению с Молдовой, сначала кажется астрономическим, а потом весьма привыкаешь, понимаешь, что так должен жить обычный человек, а не тратить нервы на поиск средств для оплаты коммунальных услуг", — подчеркнул Круду.

С заметной грустью в голосе наш соотечественник отмечает: ему заранее известно, что ни его диплом, ни его высшее образование, никогда не будут признаны в Соединенном Королевстве. Однако материальный фактор перевешивает все вопросы честолюбия и перспективы построения той карьеры, которую хотелось иметь здесь, в Молдове.

"Я на заводе по сортировке овощей получаю до двух тысяч фунтов ежемесячно. Мне этих средств хватает не только на то, чтобы покрыть необходимые расходы, отдохнуть в выходные в парке аттракционов с семьей, но и на покрытие кредита за собственный дом, который мы в рассрочку приобрели, решив обосноваться здесь. В будущем планирую взять в рассрочку и автомобиль. Примерно столько же, от полутора до двух тысяч получают мои, назовем их так, "коллеги по цеху", — сообщил выходец из Молдовы.

Мидриган: в Молдове по сей день имеют место случаи трудового рабства>>>

На вопрос корреспондента Sputnik о том, не планирует ли семья Круду изменить свое решение и все же вернуться на родину, в трубке повисло десятисекундное молчание, после чего ответ был предельно краток и лаконичен: "на родину будем ездить изредка и только в гости…".

Виктор говорит, что и он, и другие его земляки очень скучают по родной земле, но суровый язык денежных знаков диктует разуму, а не душе свое строгое и, зачастую, даже жестокое решение.    

По теме

Рощина: эти документы нужны для переселения из Молдовы в Россию
Переселенец о том, как эмигрировать в Канаду из Молдовы
Переселенцы из Молдовы в Вологде - сколько их
Теги:
безысходность, румынский паспорт, гастарбайтеры, бедность, заработки, Великобритания, трудовые мигранты, переселение, Виктор Круду, Линкольн, Великобритания, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

  • Акция протеста Против проекта Rail Baltic, который строится обманным путём
    Постой, паровоз!

    Эстонские активисты провели митинг против Rail Baltic с требованием независимого исследования бюджета проекта.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Андрей Казанцев, архивное фото
    Без регистрации

    Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.

  • Приборная панель
    Тише едешь…

    Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев, апрель 2018 год. Улица Влайку Пыркэлаб
Обнаженный Кишинев
Подготовка ко дню Победы в Москве
Репетиция парада Победы: военная техника на земле и в небе
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Топ стран-производителей опасных продуктов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться