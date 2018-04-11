Как сейчас выглядит Мемориал воинской славы в Кишиневе

Кишиневский Мемориал воинской славы "Вечность" сегодня больше похож не на некрополь, а на руины.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik, Николай Костыркин. На среду в Кишиневе запланировано заседание Национального координационного комитета "Победа", посвященное подготовке к мероприятиям, приуроченным к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил корреспонденту Sputnik председатель комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, во встрече примет участие президент Республики Молдова Игорь Додон.

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Одной из основных в Молдове проблем, связанных с сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, остается состояние главного мемориала страны — воинского некрополя "Вечность" в Кишиневе. Как отметил Петрович, то, в каком виде в этом году предстанет мемориал глазам десятков тысяч жителей Молдовы, которые придут поклониться праху солдат Красной армии, — не выдерживает никакой критики >>>

Ранее мемориал посетил президент страны и, осмотрев его, пообещал изыскать средства на реставрацию комплекса.

Корреспондент Sputnik вместе с Алексеем Петровичем прошел по мемориалу "Вечность", чтобы запечатлеть главные проблемы этого комплекса.

Неясная граница

Территория мемориала "Вечность", хоть и имеет четкую границу с Армянским кладбищем, но лишь на бумаге, то есть, на карте или плане города. На деле же оба некрополя, военный и гражданский, сливаются, и новые захоронения Армянского кладбища наступают на мемориал. Уже обустроены каменные склепы с бетонными плитами, а следующие — они обязательно появятся — будут уже вплотную соседствовать с захоронениями солдат Красной армии. И пока это столпотворение никто не прекратил.

— Это невиданная практика. Ни в одной стране мира такого нет. Воинские кладбища имеют особой статус. Необходимо на уровне местного совета принять решение, чтобы вернуть этот участок в ведение мемориала "Вечность", — объясняет Петрович.

Мы стоим у южной оконечности мемориала, ближе к кинотеатру "Гаудеамус", некогда скрывшему под собой многие старые надгробия Армянского кладбища, в том числе таких знаменитых людей, как Александр Бернардацци и Карл Шмидт. Теперь и сам кинотеатр планируют снести, чтобы построить на его месте огромный жилой и коммерческий комплекс. Люди, которые когда-нибудь купят там квартиры, будут жить на костях в прямом смысле этого слова. Но этот конфликт интересов еще впереди, и то под вопросом >>>

А война из-за захоронений на мемориале — в самом разгаре.

— Нужно, чтобы этот воинский некрополь перешел из ведения Министерства обороны, у которого, судя по всему, денег на реконструкцию нет, — в подчинение кишиневской мэрии. Муниципальный бюджет не полностью дотационен, пополняется налогами, и, думаю, в этом случае деньги на реконструкцию "Вечности" найдутся.

Проклятье Армянского кладбища

На другом участке, неподалеку, некий "водораздел" между некрополями, к счастью, наблюдается. Алексей показывает границу между воинским кладбищем и гражданским, которая отмечена дорожкой из плитки.

Декоративные чугунные элементы, изображающие, видимо, лавровые венки, большей частью пришли в негодность.

Отломанные фрагменты не пытаются реставрировать и складывают за елями неподалеку.

Петрович идет к одному из старинных надгробий, мы всматриваемся в фотографии и имена погребенных под ним людей.

— На Армянском кладбище такие могилы, — замечает он, — десятками исчезают каждый год. Надгробия потихоньку демонтируют, если родственники не появляются долгое время. А на их месте появляются новые погребения. И все по закону! Памятник можно демонтировать, если определенное время за ним не ухаживают. Как говорили кишиневцы начала прошлого века, не дай вам бог быть захороненным на Армянском кладбище — покоя не будете знать и после смерти.

Мы возвращаемся на мемориал и подходим к свежему захоронению. Здесь летом 2017 года погребен прах 62-х защитников Кишинева, погибших в 1941 году.

Их останки нашли молдавские поисковики на территории мемориала и примыкающего к нему стадиона пожарной части.

Это захоронение также вскоре потребует обновления. Конечно же, было бы логичным установить надгробную плиту. Правда, имена этих героев в большинстве своем неизвестны — лишь 24 из них удалось восстановить >>>

Утраченные фотографии героев

Череда замененных 12 лет назад обелисков из белой гранитной крошки лишена с тех пор звезд и фотографий покоящихся здесь красноармейцев, погибших при освобождении Молдовы от фашистов в августе 1944 года. Большая часть этих останков до создания мемориала покоилась в центральном парке (ныне — имени Штефана Великого).

Могилы этих воинов большей частью находились между кинотеатром "Патрия" и нынешней улицей 31 Августа. При создании мемориала здесь были перезахоронены и останки красноармейцев, покоившиеся на Оргеевской трассе, по которой в августе 44-го наступали наши войска, а также у Вистерниченского вокзала и Скулянской рогатки.

— Нет сегодня фотографии и на обновленном надгробии Героя Советского Союза Афанасия Карманова. Прежде здесь стоял точно такой же памятник, только из белого, мрамора, а не из черного, как сейчас. Сохранилось фото по счастливой случайности лишь на могиле гвардии капитана Андрея Колбинского. И то, потому что в Кишиневе живут его близкие родственники — дочь, внуки. Сегодня "концы" решения о лишении этих монументов их фотографий за давностью лет найти невозможно, хотя мы честно пытались.

Продолжение следует