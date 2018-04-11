Сколько времени отведено мостам Кишинева: что об этом думает Силвия Раду

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Кишиневские мосты — это далеко не повод для гордости и не просто информация к размышлению для местных властей, а одна из основных проблем города, которую уже давно пора решать. Столичные виадуки построили еще в прошлом веке, и с тех самых пор они обходятся без капитального ремонта, лишь изредка довольствуясь косметическим уходом.

О том, что жители и гости Кишинева в буквальном смысле бояться передвигаться по изношенным столичным мостам, Sputnik рассказывал уже не один раз. Эксперты и архитекторы в один голос утверждают, что необходимо как можно скорее провести экспертизу технического состояния виадуков.

Исполняющая обязанности примара (мэра) Кишинева Силвия Раду в интервью радиостудии Sputnik прокомментировала состояние столичных мостов. По ее словам, у столичной администрации уже разработано техническое задание.

"Нам представят предложения о том, каким видят развитие транспортной инфраструктуры города — мосты, дороги, перекрестки, парковки и муниципальный транспорт", — сказала Раду.

Эксперты разработают ответ на техническое задание мэрии, возьмут за основу составления генерального плана развития Кишинева. "Тогда станет понятно, каким будет наш город", — добавила Раду.

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Однако некоторые эксперты подчеркивают, что доверять проблему кишиневских мостов исключительно муниципальным властям нельзя. К этому вопросу, как считают специалисты, нужно подходить комплексно.