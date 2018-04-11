Пугающая статистика в Молдове: что удивило полицию

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Все больше подростков потребляют алкоголь и токсические вещества, заявили в управлении полиции Кишинева.

"Некоторые подростки лишь иногда употребляют алкоголь или токсические вещества, но даже это может быть опасным, потому что ведет к привыканию и вторичным проблемам (неуспеваемости в школе, потере друзей, социальной изоляции и, не в последнюю очередь, — проблемам в семье)", — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы обращают внимание на то, что чаще всего молодые люди, потребляющие алкоголь, сталкиваются со следующими проблемами: насилие, в том числе и сексуальное, вербальная агрессия со стороны другого лица, травмы, проблемы в школе, конфликт с законом.

Что пьют в Молдове?

Проблему потребления спиртного подростками ранее затрагивали и в парламенте Молдовы. В частности, депутат от фракции Партии социалистов Владимир Односталко обращал внимание на то, что средний потребитель алкоголя в Молдове молодеет. Он напомнил, что республика находится в числе лидеров по потреблению спиртных напитков. Как отметил депутат, на каждого жителя страны приходится по 18,2 литра алкоголя в год. Тогда как среднестатистический европеец потребляет 12,8 литра спиртного в год, а в глобальном масштабе — 6,3 литра.

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"Потребление нашего традиционного напитка — вина, которое, согласно местному законодательству, является продуктом питания, составляет 5,1% от общего объема спиртного. Больше всего молодые люди потребляют у нас пиво. Пивной алкоголизм или, скажем, пивной потребитель в Молдове молодеет", — сказал Односталко.

Он отметил, что последствия этого явления все видят. "Наибольшую опасность, конечно, представляют крепкие алкогольные напитки, градусом 40 и выше — это водка, коньяки", — добавил социалист.