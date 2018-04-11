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Сообщение о бомбе в банке Кишинева

А была ли бомба: полиция раскрыла детали "минирования" банка в Кишиневе

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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В правоохранительных органах сообщили, что никаких взрывных устройств в здании банка в центре Кишинева саперы не обнаружили.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Информация о заложенном в здании суда столичного сектора Центр взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом сообщил сотрудник полиции Корнел Трибой.

Ранее поступил звонок о том, что в здании Victoriabank, расположенном по адресу бульвар Штефана чел Маре, 75, заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники полиции, саперы. Весь персонал и посетителей филиала банка эвакуировали.

"Не был обнаружен ни один взрывоопасный объект. По данному факту ведется расследование. Будет возбуждено уголовное дело", — отметил Трибой.

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В последнее время участились ложные звонки о минировании. Только во вторник в полицию поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда столичного сектора Центр, которое позже не подтвердилось.

Согласно статье 281 Уголовного кодекса Республики Молдова, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий наказывается штрафом в 550-850 условных единиц, 180-240 часами общественно-полезных работ или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
ложное, сообщение о бомбе, банк, полиция, Молдова, Кишинев
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