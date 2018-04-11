Как в Молдове отметят День Победы

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, как в республике отметят 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В среду молдавский лидер провел встречу с представителями Республиканского комитета "Победа". Как отметил Додон, в ходе заседания утвержден план мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. По словам главы государства, среди запланированных мероприятий — перезахоронение останков солдат, павших в боях за освобождение Родины, восстановление памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.

Молдавский лидер отметил, что также запланирован традиционный Марш Победы и большой концерт, который состоится 8 и 9 мая на площади Великого национального собрания. В нем примут участие артисты как из Молдовы, так и из-за рубежа. По словам президента, концерт завершится праздничным салютом.

"В качестве президента Молдовы сделаю все возможное, чтобы память о Великой Победе, о героизме наших отцов и дедов жила вечно в наших душах и сердцах", — подчеркнул Додон.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза и, что примечательно, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых ни одного из них. Всего в стране осталось около 600 ветеранов Второй мировой войны.