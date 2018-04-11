В Кишиневе появился новый троллейбусный маршрут

Новая троллейбусная ветка свяжет Кишинев с пригородом столицы Сынжера: как будет следовать общественный транспорт?

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Новый троллейбусный маршрут появится в Кишиневе и свяжет молдавскую столицу с пригородом Сынжера.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе опять изменили маршруты общественного транспорта - и как это все держать в голове!

Как сообщили в мэрии Кишинева, троллейбусы №31 выйдут в рейс 7 мая этого года и будут следовать с улицы 31 августа 1989 года по улице А. Пушкина, проспектам Штефана чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина, Мунчештскому шоссе до пригорода Сынжера. Обратный маршрут — из Сынжеры по Мунчештскому шоссе, проспектам Ю. Гагарина, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 31 августа 1989 года.

"На маршрут №31 выведены только троллейбусы с автономным ходом", — добавили в мэрии.