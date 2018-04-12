В Кишиневе похоронен герой, завершивший Вторую мировую войну

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Николай Костыркин. В Кишиневе, на Центральном православном (Армянском) кладбище есть могила человека, закончившего Вторую мировую войну.

Надгробие Порфирия Ивановича Дьякова (1900-1986) показал корреспонденту Sputnik представитель поискового движения, руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

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"Гвардии генерал-майор Порфирий Дьяков был командующим Курильской десантной операции. После войны и до самой своей смерти жил в Кишиневе, руководил всесоюзной детской военно-спортивной игрой "Зарница". Дьяков — кавалер Ордена Суворова, двух Орденов Ленина, двух Орденов Боевого Красного Знамени. Вот такой человек похоронен на Армянском кладбище", — рассказал Петрович.

По его словам, именно Курильская десантная операция против подразделений Квантунской армии стала последней во Второй мировой войне.

"Это уникальная десантная операция, в ходе которой наши войска овладели несколькими островами Курильской гряды", — заметил Петрович.

Он добавил, что в 2015 году году при поддержке Посольства России в Молдове была впервые издана книга воспоминаний генерал-майора Дьякова под названием "Дальневосточники".

"Книга была издана небольшим тиражом. В ней Порфирий Иванович подробно описывает события предвоенных лет, в частности рассказывает и о том, что происходило тогда на Дальнем Востоке", — сказал Петрович.

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Мемуары увидели свет благодаря одному из российских дипломатов, работавших в Молдове, Евгению Верещаге.

"Верещага, работавший представителем России в Объединенной контрольной комиссии на Днестре, оказался нашим коллегой — поисковиком. В течение многих лет он участвует в поисковых работах на Дальнем Востоке, на острове Шумшу, где воевали войска под командованием генерал-майора Дьякова", — отметил Петрович.

В Молдове Верещага сразу же принялся искать родственников Порфирия Дьякова, биографию и подвиги которого хорошо знал. Он познакомился с сыном героя советско-японской войны, который передал дипломату рукопись "Дальневосточников".