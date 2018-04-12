Врачи дают советы, как не отравиться в Родительский день

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Родительский день в этом году выпадает на 15 и 16 апреля. Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует в эти дни теплую погоду — примерно 21-23 градуса тепла.
В связи с потеплением специалисты предупреждают о возможности отравлений. Особенно рискуют граждане, которые отправляются в поминальные дни на кладбище, где почтут память усопших.
Как правило, люди приходят к могилам ушедших родственников с определенным количеством продуктов и угощений.
Еда, запакованная в сумки, может очень быстро испортиться: чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии. Поэтому специалисты предостерегают граждан: в теплое время нужно быть предельно осторожными с продуктами питания.
Вот несколько рекомендаций, как не отравиться в теплое время года:
— чаще мойте руки;
— пейте воду из проверенных источников;
— сократите срок хранения продуктов;
— фрукты и овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой;
— в поездку берите еду в небольших количествах и желательно исключить скоропортящиеся продукты.
Ранее сообщалось, что в прошлые праздничные выходные за скорой медицинской помощью из-за отравлений обратилось порядка 200 человек.