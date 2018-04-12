Врачи дают советы, как не отравиться в Родительский день

Из-за жаркой погоды специалисты прогнозируют волну отравлений, однако избежать этого можно, следуя определенным правилам.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Родительский день в этом году выпадает на 15 и 16 апреля. Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует в эти дни теплую погоду — примерно 21-23 градуса тепла.

В связи с потеплением специалисты предупреждают о возможности отравлений. Особенно рискуют граждане, которые отправляются в поминальные дни на кладбище, где почтут память усопших.

Как правило, люди приходят к могилам ушедших родственников с определенным количеством продуктов и угощений.

© Sputnik/ Константин Чалабов Массовое отравление ядовитой мукой с отложенным сроком действия

Еда, запакованная в сумки, может очень быстро испортиться: чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии. Поэтому специалисты предостерегают граждан: в теплое время нужно быть предельно осторожными с продуктами питания.

Вот несколько рекомендаций, как не отравиться в теплое время года:

— чаще мойте руки;

— пейте воду из проверенных источников;

— сократите срок хранения продуктов;

— фрукты и овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой;

— в поездку берите еду в небольших количествах и желательно исключить скоропортящиеся продукты.

Ранее сообщалось, что в прошлые праздничные выходные за скорой медицинской помощью из-за отравлений обратилось порядка 200 человек.