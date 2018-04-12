Кладбище святого Лазаря в Кишиневе готовят к поминальным дням

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В Кишиневе кладбище святого Лазаря вовсю готовят к поминальным дням, которые отмечают в выходные.

В эти дни граждане отправляются на кладбище помянуть своих усопших родственников.

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К празднику люди наводят порядок на могилах родственников. На фотографиях, представленных корреспондентом Sputnik, видно, что люди пришли на кладбище с различными инструментами и собирают накопившийся мусор. Правда, выбрасывают его потом на обочину дороги.

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Как правило, в поминальные дни люди приходят на кладбище с угощениями и нередко устраивают там настоящие застолья.

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